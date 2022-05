El PSOE impide investigar el espionaje, pero Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Congreso

El PSOE ha rechazado este martes, con apoyo de PP, Vox y Ciudadanos, debatir en el Congreso la comisión de investigación pedida por su socio de Unidas Podemos y otros nueve partidos sobre el supuesto espionaje a independentistas catalanes. Sin embargo, no ha podido evitar que el presidente Pedro Sánchez comparezca ante el Pleno por este asunto.

La comisión de investigación, registrada tras publicarse en The New Yorker el informe de 'Citizen Lab' sobre espionaje con el programa 'Pegasus', a políticos desvelado por 'The New Yorker', llevaba también la firma de ERC, Junts, PDeCAT, Bildu y la CUP, partidos directamente afectados, así como otros aliados parlamentarios del Ejecutivo de coalición, como el PNV, Más País-Equo y Compromís, y también el BNG.

En la Junta de Portavoces de este martes, los partidos proponentes intentaron que la comisión pudiera debatirse en el Pleno de la próxima semana, pero el PSOE se ha opuesto y se ha salido con la suya al sumar los votos del PP, de Vox y de Ciudadanos.

El portavoz socialista, Héctor Gómez, ha explicado en rueda de prensa que la intención del Gobierno es esperar primero a las explicaciones sobre este asunto que va a ofrecer esta semana la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban López, en la recién constituida comisión de Gastos Reservados.

Pero en la misma reunión se ha votado la petición de los partidos independentistas, junto con Más País y Compromís, para que el presidente del Gobierno compareciese en el Pleno del Congreso por el caso del espionaje, y aunque en este caso el PSOE y Unidas Podemos han votado juntos, no han podido evitar la citación de Sánchez, que sí ha sido apoyada por el PP. Queda pendiente de poner fecha, pero el PSOE insiste en que es mejor esperar a las explicaciones prometidas del CNI y de Defensa.

En todo caso, el presidente del Gobierno ya tiene pendiente otra comparecencia ante el Pleno del Congreso para hablar de las consecuencias de su apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, que fue aprobada hace una semana en la Junta de Portavoces y en la que podría incluirse este asunto, a tenor de la práctica habitual de Moncloa.

Además, este miércoles está prevista la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para informar sobre la aprobación de la Brújula Estratégica de la Unión Europea. En su día, el Gobierno ofreció que Robles diera cuenta de la polémica de las escuchas en esa sesión.

Este martes también hemos conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una investigación por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación a la denuncia de la Abogacía del Estado por la infección con la herramienta Pegasus de los teléfonos móviles de Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En un auto, el juez ha dado traslado además al Ministerio Fiscal para que informe sobre la práctica de las diligencias de investigación que considere convenientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado.

Los hechos denunciados serían competencia de la Audiencia Nacional tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto afectan a altos organismos de la nación, como son el presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa.

Aparece “meridianamente claro”, según Calama, la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa penal encaminada a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento.

En su auto, el magistrado explica que los hechos que constan en la denuncia de la Abogacía del Estado podrían enmarcarse dentro de los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos.

Recuerda que estos derechos salvaguardan un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad.

La Abogacía del Estado denunció que en las dos intrusiones en el móvil de Sánchez, en el mes de mayo del año pasado, se extrajeron 2,6 gigas y 130 megas de datos, en tanto que fueron 9 megas de información en el caso de Robles, en un solo ataque en junio de 2021, según fuentes gubernamentales.Sin embargo, el contenido exacto de estos datos se desconoce en estos momentos.