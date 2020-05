Patxi López se arrepiente por su papel en el choque Iglesias-Espinosa: "No he estado a la altura"

Iglesias, ha asegurado este jueves, ante la Comisión del Congreso para la Reconstrucción tras la crisis del COVID-19, que a Vox "le gustaría dar un golpe de Estado", lo que ha provocado el abandono de la sesión de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros.

"Les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven, porque para eso, además de quererlo, hay que atreverse", han sido las palabras textuales del responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la que ha sido su primera comparecencia ante la citada Comisión.

Esta afirmación ha sucedido a otras similares. Iglesias ha reconocido que se sentaría a dialogar con el prófugo Carles Puigdemont porque es "el jefe de una formación a la que votan muchos españoles".

Del mismo modo, ha añadido, que dialogaría con el presidente de Vox, Santiago Abascal; "le han votado millones de españoles".

"Y aunque me parezca que quieren dar un golpe de Estado antes que defender la democracia, estoy dispuesto a dialogar con él" y con el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha añadido el vicepresidente.

Espinosa de los Monteros no ha tolerado estas declaraciones, abandonando la Comisión de Reconstrucción.

El portavoz ha asegurado que Iglesias "demuestra su incapacidad para gobernar, está en la misma clave que cuando era estudiante y llamaba a realizar escraches". En dicha Comisión se encontraba también el diputado socialista Patxi López. López ha puntualizado que no es lo mismo decir "parece que" que acusar directamente de dar un golpe de Estado. Además, ha llamado al entendimiento a De los Monteros, lanzando un llamamiento a la libertad de expresión.

La rectificación de Patxi López a sus palabras

Patxi López ha dado un giro a sus palabras y ha asegurado que no ha estado a la altura. Así ha rectificado: "Esta mañana no he estado a la altura de lo que significa esta Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Cuando uno se equivoca, lo correcto es corregir el error y disculparse. La ciudadanía no necesita de la política sus broncas, necesita propuestas y soluciones", indicaba López.

Esta mañana no he estado a la altura de lo que significa esta Comisión Para la Reconstrucción Social y Económica.

Cuando uno se equivoca, lo correcto es corregir el error y disculparse.

No obstante, para algunos usuarios esto no ha sido suficiente. Una tuitera pedía su dimisión por el error cometido. "Le acepto las disculpas si dimite. No está preparado para ese puesto y se pliega, como Sánchez al vicepresidente, que es el que os está marcando la agenda, la agenda que lleva un país a la ruina y a la confrontación. En esto ha quedado el PSOE, un lacayo de Podemos", aseguraba.