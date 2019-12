El 'patinazo' ortográfico de Moncloa que sitúa a Sánchez en el centro de las burlas

El último error ortográfico de la cuenta oficial de Moncloa en la red social Twitter ha vuelto a situarle en el centro de las burlas. Un mensaje que ha recibido respuestas centradas sólo en el 'patinazo' y que recuerda a polémicas recientes y similares en la misma cuenta y que también se volvió rápidamente viral en las referencias a los pactos de Pedro Sánchez.

En un tuit en el que ofrecía a los seguidores de la cuenta oficial de Moncloa “recomendaciones” para los viajes durante estas vacaciones de Navidad, un error ha llamado la atención de más de uno. “Consulta las recomendaciones de viaje para tu país de destino sobre: Visados, Sanidad, Divisas, Seguridad ¡Y más!” era el motivo del mensaje.

Si estás Fiestas viajas al extranjero:



�� Consulta las recomendaciones de #Viaje para tu país de destino sobre:

�� Visados

�� Sanidad

�� Divisas

�� Seguridad

¡Y más!



➡ https://t.co/uwig3moSsp#ViajarSeguro pic.twitter.com/ZP3lWATiWc — La Moncloa (@desdelamoncloa) December 30, 2019

Sin embargo, la frase de la polémica ha sido: “Si estás Fiestas viajas al extranjero”. Y es que el uso de la tilde en la última sílaba es erróneo en este caso, ya que no se refiere a la conjugación de la segunda persona del singular del verbo estar, sino al pronombre demostrativo “este”. Algo que no han pasado por alto los seguidores de la cuenta de Moncloa, que no se cortaban un pelo a la hora de criticarlo.

Una polémica que recuerda a otra polémica de hace poco más de una semana, cuando un mensaje también en Twitter de Moncloa en el que conseguían posicionar al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el centro de las burlas de las redes.

Con motivo del Día Internacional del Migrante, el mensaje en realidad no contenía muchas palabras, puesto optaron por comunicarse a través de emoticonos. Se trataban de manos con distintos colores de piel para dar sensación de multiculturalidad debido al Día Internacional del Migrante.

