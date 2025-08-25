Paco León, roto de dolor tras la muerte de Verónica Echegui: "No nos lo creemos"

Amigos de profesión y familiares de Verónica Echegui han acudido a lo largo de este 25 de agosto al Tanatorio de la Paz (Madrid) a despedir a la actriz, tras conocerse este lunes su fallecimiento. “No nos lo creemos”, aseguraba Paco León a los medios a su salida del tanatorio, un sentir que resume el sentimiento de toda la profesión que, en numerosas muestras de cariño expresadas en redes sociales, reconocían el “shock” que había supuesto esta noticia.

Por el tanatorio han pasado otros rostros conocidos como Silvia Alonso, Sara Sálamo, Vicky Luengo, Dafne Fernández, Elisa Matilla y Susana Abaitua. Durante su trayectoria, Echegui compaginó cine, televisión y también teatro. Estuvo nominada en cinco ocasiones al Goya: cuatro de ellas en las categorías de interpretación y otra como directora, alzándose con el Goya a Mejor Cortometraje 2022 por su obra ‘Tótem Loba’.

El fallecimiento de la actriz se hacía oficial este lunes al mediodía con una publicación de la Unión de Actores y Actrices en su cuenta de X, en la que se despedían de la joven intérprete para terminar con un mensaje que decía: "Descansa en paz".

Echegui llevaba varios días ingresada debido a una enfermedad "de larga duración", como bien han confirmado sus familiares.