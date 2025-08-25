Abre la capilla ardiente de Echegui entre mensajes de consternación del mundo del cine

La capilla ardiente por Verónica Echegui, fallecida a los 42 años, ha abierto este lunes en el Tanatorio de la Paz (Alcobendas), donde se están acercando compañeros del mundo del cine y la televisión, consternados por la inesperada noticia de la muerte de la actriz.

"Es que no nos lo creemos", es la única frase que ha podido compartir el cineasta y actor Paco León, que trabajó con Echegui en 'La Casa de las Flores' (2019), al salir del tanatorio, en el que un portavoz familiar ha pedido "discreción y respeto" a los medios congregados.

Europa Press Susana Abaitua sale del tanatorio de la paz

Sin querer hacer declaraciones, las también actrices Dafne Fernández y Elisa Matilla han llegado casi al mismo tiempo a la capilla ardiente, que también han visitado compañeras de profesión como Victoria Luengo, Sara Sálamo y Silvia Alonso.

En redes sociales, otros intérpretes se han despedido de la actriz. Maribel Verdú ha escrito: "Joder Tana... Tus visitas a la gira de los Kennedy las recordaré siempre. Llegabas con tu alegría, tu locura, tu energía, tu humor... Qué pena. Qué pronto", en un mensaje acompañado de una foto de ambas.

Adam Jezierski, su compañero en la comedia 'Yo no soy esa', ha expresado el "dolor tan grande" de que se vaya "alguien tan joven y con tanta vida dentro. Una gran compañera. Una gran persona". En esos términos, Miguel Ángel Muñoz ha asegurado que le impactó mucho su trabajo en 'Yo soy la Juani'.

Europa Press Silvia Alonso, Susana Abaitua y Vicky Luengo

También han reaccionado a la triste noticia Carlos Latre, Pablo Alborán, Carolina Bang, Canco Rodríguez, Ginés García Millán, Angy Fernández o Andrea Duro, además de instituciones como el Festival de Málaga, que la define como "actriz imprescindible del cine español" o la plataforma Filmin, que además de sus papeles icónicos recuerda su faceta como directora del cortometraje 'Tótem Loba', con el que consiguió un goya.

El temprano fallecimiento ha provocado asimismo reacciones de dolor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Educación, Pilar Alegría, el de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la diputada de Unidas Podemos Ione Belarra y la presdienta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.