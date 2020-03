El plan de choque por el coronavirus y el pulso PSOE-Podemos por el voto femenino, entre las noticias de hoy

El coronavirus fagocita la actualidad de este lunes a todos los níveles, social, político y económico. También colea el 8M celebrado este domingo y que no ha estado exento de polémica

CORONAVIRUS: PLAN DE CHOQUE

Tras varios días sin pronunciarse sobre esta enfermedad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo pondrá en marcha "cuanto antes" un plan de choque para atajar la epidemia. Lo anunciaba este lunes poco después de que el líder del PP, Pablo Casado, le recriminara que hubiera dado "la cara" hasta el momento ante esta "grave situación".

Por el momento España ha alcanzado ya la cifra redonda de los mil casos, mientras que la Bolsa está sufriendo hoy un descalabro mundial LEE MÁS AQUÍ

EL MINISTRO SALVADOR ILLA, EN COPE: "HAY POSIBILIDADES DE EVITAR UNA EVOLUCIÓN COMO LA DE ITALIA"

Sobre este asunto el ministro de Sanidad dejaba claro en 'Herrera en COPE' que su ministerio y la comisión de seguimiento del coronavirus está trabajando para evitar una evolución de la enfermedad como la que ha ocurrido en Italia. Consideraba que hay posibilidades de "evitar" que suceda algo parecido, si bien advertía de que España tiene la obligación de prepararse "ante cualquier escenario posible". "Estamos aplicando las medidas que nos recomiendan los expertos. No tenemos la certeza de que no acabe ocurriendo lo mismo que en Italia, pero hay posibilidades de evitarlo", decía. LEE AQUÍ LA ENTREVISTA

EL CALADERO DE VOTOS QUE EL PSOE NO PUEDE REGALAR A PODEMOS

En el marco del 8M, la actualidad política de este lunes sigue además marcada por la pugna entre PSOE y Podemos por el "caladero de votos" femenino. "Carmen Calvo-Juan Carlos Campo vs Irene Montero-Pablo Iglesias fueron con todo a por el voto femenino", advierte el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez. "En La Moncloa llegaron a parecer prestos a otorgar a los morados el triunfo feminista en la cuenta atrás a este 8-M. 'Ya vendrán otras victorias' en las que el PSOE cobrará el beneficio, llegó a concluirse en despachos cercanos a Pedro Sánchez", señala Rodríguez en su crónica de este lunes. (...) Pedro Sánchez es más consciente que nunca de la delicada operación que puso en marcha con el Gobierno de coalición. ¿Y ahora qué? Pasará de todo, pero para una guerra a sangre y fuego, por la cuenta que les trae, aún resulta demasiado pronto LEE MÁS AQUÍ

HERRERA: AYER FUE EL DÍA DEL FEMINISMO SOLO Y BORRACHO

Un 8M al que también se ha referido Carlos Herrera en su monólogo de este lunes. Herrera ha recordado que Ciudadanos se vio obligado a abandonar la marcha tras ser increpados por algunos manifestantes. "Ayer fue el día del feminismo solo y borracho, el día del feminismo excluyente (...) Hubo mujeres, como las dirigentes de Ciudadanos, expulsadas de esas manifestaciones", recordaba el comunicador. . LEE AQUÍ EL MONÓLOGO COMPLETO

LA IZQUIERDA SE APROPIA DEL FEMINISMO

Así lo denuncia Carlos Herrera hoy. "Usted no puede ser feminista sin luego tragar con todas las demás consignas de la izquierda, todos los demás dogmas de la izquierda, cuanto más extrema mejor. Entonces si no acepta todo lo demás, usted no es feminista. Si Podemos y el PSOE tuvieran que sacar a gente a la calle detrás de las siglas, les seguiría muy poca gente, así que han ocupado, han parasitado un movimiento que era transversal, es decir, la izquierda hace mucho tiempo que ha dejado de buscar lo universal, mucho tiempo. ¿Para qué? Para buscar lo identitario y, además, haciendo de esa causa una causa excluyente".

5-A| FEIJÓO, REVALIDARÍA LA MAYORÍA POR LA MÍNIMA

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, hemos conocido que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, volvería a revalidar su mayoría absoluta. Este es el principal titular que podemos sustraer de los dos sondeos que se publican este lunes en los diarios 'ABC' y 'El Mundo'. Aunque, en esta ocasión, el candidato popular lo haría por la mínima, a diferencia de las ocasiones anteriores.

Según la encuesta de GAD3 para 'ABC', el PP retrocedería en Galicia pero manteniendo la mayoría absoluta con un 44,7% de los votos. Los populistas de Podemos sufrirían una importante caída alcanzando el 7 por ciento de los votos, mientras Ciudadanos sumaría los 4,4 puntos. Y Vox, por su parte, se quedaría sin representación. LEER MÁS