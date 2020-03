¿Debo vender cuanto antes en la Bolsa o mejor esperar a que pase la crisis en los mercados?

Aumenta el pesimismo por la expansión de la epidemia de coronavirus y su impacto sobre la actividad económica. Los inversores temen que no sean suficientes las medidas que se están poniendo sobre la mesa. Todo hace pensar que hasta que no remita la epidemia o se encuentren vacunas y medicamentos efectivos contra el virus, los mercados financieros no encontrarán consuelo. Y eso puede tardar.



La Bolsa está su nivel más deprimido desde el verano de 2016. A mediados de febrero se movía en 10.000 puntos. La caída ha sido vertiginosa y muy intensa. En lo que va de año la Bolsa pierde ya un 18 por ciento. El balance de daños es devastador. Las acciones del Banco Santander cotizan por debajo de tres euros, BBVA se paga a menos de 4 euros, Telefónica a menos de cinco, Repsol cotiza a poco más de ocho euros. Las acciones de la aerolínea IAG se alejan de los cinco euros, cuando superaba los ocho hace un año. En lo poco que va de año la aerolínea hispano británica ha perdido un 35 por ciento de su valor en Bolsa. Arcelor busca apoyo en los 10 euros, euros, cuando la primavera pasada superaba los 21. Las empresas relacionadas con el turismo y con el ciclo económico se han llevado al peor parte. Son precios de derribo.

A estas alturas, muchos bolsistas no tienen claro si tienen que aprovechar posibles rebotes en los precios para vender, o si tienen que esperar nuevas caídas para comprar. Parece claro que ha habido mejores oportunidades para deshacer posiciones. Pero el miedo es libre. Quien no haya vendido a estas alturas, quien no haya reducido su exposición a la Bolsa, quizá ya no le merezca la pena asumir caídas tan abultadas. Quizá sea mejor esperar a que las aguas vuelvan a su cauce y comience a recuperarse tanto la economía como los mercados. Eso supone armarse de paciencia y esperar tiempos mejores. Los cobros de dividendo suavizarán la espera de muchos inversores.

Habitualmente, los gestores –para quitarse el problema de en medio- aconsejan a los inversores que no pueden conciliar el sueño con la caída de los mercados, que vendan sus acciones o sus fondos de inversión y asuman pérdidas. La salud es lo primero. Pero los expertos también dicen que no conviene dejarse llevar por el pánico y ni tomar decisiones en “caliente” y en momentos de nerviosismo. A estas alturas, quizá sea mejor esperar y ver. Vendrán tiempos mejores. Estadísticamente, cuando los mercados han sufrido rápidas caídas superiores al 10 por ciento, han recuperado lo perdido en pocas semanas o en un par de meses, en el peor de los casos.

En los próximos días los mercados tendrán que comprobar si ha llegado el momento de la recuperación, si las últimas pérdidas han sido excesivas, como parece, y si merece la pena el actual binomio rentabilidad/riesgo. Hay análisis que señalan que tras desplomes tan importantes como los de estos días y semana, existe una probabilidad del 60 por ciento de que los precios estén por encima de los niveles actuales dentro de un año y de un 70 por ciento de que lo estén dentro de tres años. A cinco años vista la probabilidad de recuperación supera el 80 por ciento.

El Fondo Monetario Internacional espera una recuperación de la economía china en V. Es un dato. Al fuerte descenso de la actividad actual seguirá pronto una recuperación igual de rápida. El Fondo sigue confiado en la capacidad de recuperación de la economía del gigante asiático. Falta por saber si esa impresión puede extrapolarse al resto de las grandes economías.

En general, tienen un problema los accionistas de las entidades financieras, ya que están sufriendo especialmente por la previsión de una economía debilitada y con tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo. Este panorama sigue lastrando sus cuentas y sus cotizaciones. Sin embargo, ese mismo decorado supone un revulsivo y un estímulo para las empresas con mayor endeudamiento y con mayor exposición al precio del dinero, como las eléctricas o Telefónica. Pese a todo ello y pese a la que está cayendo, numerosos analistas otorgan un gran potencial de subida al sector financiero. Los expertos de JP Morgan son optimistas sobre las acciones bancarias. Consideran que los bancos europeos ofrecen en Bolsa actualmente valoraciones muy atractivas.

La mayor parte de ellos cotizan con múltiplos por debajo de los que alcanzaron en la crisis de 2008. Además, sus cuentas están empezando a mejorar y sus balances son más sólidos. En general, los analistas fundamentales avalan la idea de que los bancos están baratos. El PER del sector (la relación entre el beneficio por acción y el precio por acción) se encuentra en zona de mínimos históricos. En otras ocasiones las cotizaciones han reaccionado al alcanzar estos niveles. También es verdad que para invertir ahora en bancos o para aguantar con pérdidas hay que armarse de valor y de paciencia para ver los frutos.