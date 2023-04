Neurólogos españoles alertan de la falta de medicamentos para la Epilepsia y el Parkinson: "No hay sustituto"

Esta semana el Centro de Neurología Avanzada (CNA), uno de los centros extra hospitalarios más grandes de España y el más grande de Andalucía, ha alertado sobre la falta de suministro en las farmacias andaluzas.

La situación en la comunidad andaluza es preocupante, los expertos avisan de que está habiendo desabastecimiento de ciertos medicamentos en las farmacias, sobre todo de aquellos que tratan el Parkinson y la Epilepsia. La mayoría de estos fármacos se utilizan para tratamientos neuronales, por ello, en COPE hemos hablado con Hernando Pérez Díaz, neurólogo del CNA para conocer la gravedad de la situación.

Precios bajos, oferta baja

Los motivos de este desabastecimiento no son claros, puede deberse a varios factores, aunque el experto ha expuesto sus teorías: “El principal motivo es de índole económica. En un mercado regulado por oferta y demanda, probablemente en España ha afectado el bajo precio de los medicamentos. Hay algunos que se comercializan por debajo del euro, y esto de cara a las industrias que lo producen no resulta competitivo y prioriza el envío a otro tipo de países que pagan más por este tipo de medicamentos. Hay mucha industria que se ha descentralizado, y más las que están especializadas en este tipo de medicamentos que se han ido hacia Asia, a países como India o China”.

La alerta ha sido anunciada por los neurólogos andaluces, pero existe una gran preocupación por si este problema puede tratarse de un desabastecimiento a nivel nacional. Hernando ha recordado algunos datos que ilustran perfectamente la situación en la que se encuentra el mercado de los medicamentos en España: “Yo trabajo en Andalucía, pero se trata de un problema generalizado porque el Consejo General del Colegio Farmacéutico de España ya denunció en el año 2002 la falta de 70 medicamentos semanales en falta de stock”.

¿Qué medicamentos faltan?

El Centro de Neurología Avanzada ha publicado una lista con los fármacos de los que hay un desabastecimiento: Clonazepam, Clobazam, Ácido Valproico, Levodopa/Carbidopa, Carbamecepina y Rotigotina. Estos medicamentos son necesarios para el tratamiento del Parkinson y de la epilepsia, aunque también se utilizan con otras finalidades como el insomnio, las pesadillas o trastornos de fase REN.

El neurólogo ha trasladado su preocupación por la situación que está viviendo Andalucía, y sobre todo los pacientes que necesitan de estos medicamentos para llevar una vida normal: “Nuestro caso es una situación de tremenda gravedad, estamos hablando de un paciente epiléptico que no podemos dejar sin medicación y no podemos ofrecerle un medicamento de sustitución. En muchos casos, hay pacientes que han probado otro tipo de medicamentos y que hemos encontrado el que realmente le funciona para su tipo de epilepsia. Hay medicamentos que no tienen sustituto, y esto puede llevar a un agravamiento o a una activación de las crisis epilépticas”.

En el caso de los pacientes de Parkinson, se encuentran ante una situación similar o incluso más grave: “También hay pacientes de Parkinson preocupados, porque no puede interrumpir bruscamente su medicación porque se exponen a un riesgo importante e incluso vital. Hay una complicación muy grave por la privación de dopamina en los pacientes con Parkinson, y esto es muy grave. Los pacientes llaman angustiados, porque incluso en algunas ocasiones las farmacias les trasmiten la información errónea de que ese medicamento ha dejado de fabricarse. Y la realidad es que es una carencia de stock temporal”.

Posibles soluciones

Hasta ahora se ha puesto el foco en dos tipos de medicamentos, aquellos para tratar el Parkinson y los que se utilizan para la Epilepsia. ¿Algún otro medicamento está en riesgo de desabastecimiento? El experto nos ha advertido de la situación: “Hay asociaciones pediátricas, yo contabilizo hasta cinco, que están quejándose de desabastecimiento incluso de antibióticos. Esto está pasando en otro muchos medicamentos y tratamientos”.

Esta situación debe solucionarse lo antes posible, de ello depende el bienestar de muchas personas e incluso su vida en algunos casos extremos. El neurólogo, Hernando Pérez Díaz, ha expresado lo que se debería hacer: “El Ministerio de Sanidad debería tomar conciencia de la gravedad del asunto, y debería tener en cuenta cuales son los medicamentos más problemáticos. También deberían preguntar a las asociaciones médicas si existe un sustituto sencillo de esos medicamentos, y en los que no tengan esa segunda opción se debería cambiar esa negociación con la industria”.

La importancia de que todas las autoridades y la sociedad esté concienciada de la gravedad de la situación, es fundamental para poder encontrar una solución.