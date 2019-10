Monedero se cachondea de Sánchez con la pifia de TVE que empareja a Franco con Carmen Calvo

La exhumación de este jueves de Franco del Valle de los Caídos está siendo uno de los temas de los que más se habla en los medios, incluso para este reportero de TVE que cometió una pifia colosal al emparejar a Franco con Carmen Calvo y con la que el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, no ha parado de desternillarse. Una confusión con la que el comentarista político ha querido hacer sangre y a la que ha arrastrado, en tono jocoso, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Durante una conexión del programa España Directo, un reportero explicaba las condiciones del mausoleo de Mingorrubio donde será enterrado Franco: “Hay muchas personas vinculadas a la dictadura enterradas ahí. Franco descansará en un mausoleo que hay a la entrada, junto a la cripta donde está enterrada su mujer, Carmen Calvo”. El periodista confundía así a Carmen Polo, esposa del dictador, con Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.

Algo de lo que no ha podido evitar desternillarse el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, a través de su perfil personal en las redes sociales: “Mira Carmen Calvo: tú ya has hecho bastante por Pedro Sánchez. No le pases ni una más. Si alguien quiere irse a reposar con Franco, que sea él, que siempre busca mujeres para cubrirle los marrones”.

Mira @carmencalvo_: tú ya has hecho bastante por @sanchezcastejon. No le pases ni una más. Si alguien quiere irse a reposar con Franco, que sea él, que siempre busca mujeres para cubrirle los marrones. https://t.co/VX7AGyAKg2 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) October 22, 2019

Unas burlas que han celebrado tanto como criticado los seguidores del comentarista político en el Programa de Ana Rosa en Mediaset.

Me indigna y me da vergüenza cuando veo comentarios de este tipo. ¿Pararás tu odio algún día por el @PSOE? No hacéis más que incendiar las redes y la prensa, promueves la burla hacia los demás. No sabéis vivir en paz. Ya basta de increpar. — Sandra (@sandraCR84) October 23, 2019

"mujeres para cubrirle los marrones" viva el feminismo podemita! — Aile Pi (@pi_elia) October 23, 2019

Joder no los cabrees que luego lo pagan con nosotros. — El podemita de Vallekas ❤️���� (@Neo35247838) October 22, 2019

Era ella o Marlaska �������� — José Luis Serrano Burillo (@SerranoBurillo) October 22, 2019

Mientras, la Fundación Francisco Franco ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la decisión de la Delegación del Gobierno en la capital de prohibir la concentración convocada para mañana, jueves, en el cementerio de Mingorrubio, coincidiendo con la reinhumación de los restos del dictador.