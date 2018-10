DIRECTO | Miles de manifestantes transcurren por el centro de Barcelona con decenas de urnas

21.45. - Inés Arrimadas en 'La Linterna': “La mayoría independentista es solo de escaños, no es social ni de votos. Es por una ley electoral injusta que PP y PSOE no quieren cambiar"

21.43. - Inés Arrimadas en 'La Linterna': “El independentismo no tiene mayoría social. El nacionalismo cuando se pone a manipular va calando, pero no son mayoría"

21.42. - Inés Arrimadas en 'La Linterna': “La victoria de Ciudadanos en las elecciones dio voz a mucha gente constitucionalista"

21.40. - Inés Arrimadas en 'La Linterna': “No hay ningún órgano internacional europeo que no haya dado apoyo a España en la aplicación de las leyes"

21.37. - Inés Arrimadas en 'La Linterna': “Hemos tenido que salir escoltados del Parlament”. La líder de Ciudadanos en Cataluña explica cómo ha transcurrido el 1-O para los partidos de la oposición.

20.38. - Muchas personas siguen concentradas en Via Laietana, ante la Jefatura de la Policia Nacional. Han cantado Els Segadors, han proclamado consignas como 'no tenim por', y han lanzado cohetes de pirotecnia.

20.21. - Muchos manifestantes han pedido la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, uno de los gritos más escuchados durante la manifestación.

20.00. - Las urnas que encabezaban la manifestación en Barcelona ya han llegado al Parlament.

19.57. - La megafonía de la manifestación está recordando los pueblos en los que se realizado el referéndum ilegal.

19.53.- Los manifestantes entonan 'Els Segadors' y tiran papeletas a los antidisturbios.

19.50. - Los manifestantes de los CDR han intentando en Girona tumbar las vallas que los separan de los Mossos ante la delegación del Gobierno, y han lanzado pintura contra los Mossos.

19.20. - La marcha está transcurriendo con normalidad y pretende llegar al Parlament bajando por el paseo Lluís Companys.

19.10. - La calle Fontanella, Portal de l'Àngel, plaza Catalunya e incluso zonas del paseo de Gràcia de Barcelona están aglutinadas por miles de personas.

18.40. - La Asamblea Nacional Catalana ha publicado un tuit para informar que comienza la marcha hacia el Parlamento Catalán.

⬛️⬜️�� Així llueix la plaça Catalunya! Comencem a anar cap al Parlament. Un any després, no renunciem a l’objectiu. Ens vam imposar a la por i ens imposarem a la mentida. Quan el poble avança unit és imparable! #FemLaRepúblicaCatalana �� pic.twitter.com/thfN7MsaiX

18.31. - Un informe de la Guardia Civil sostiene que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tenía encomendados cuatro "proyectos clave" de una eventual Cataluña independiente, tres de los cuales eran "estructuras de Estado", mientras ejerció de secretario de Economía.

18.30. - Inés Arrimadas ha atendido a los medios de comunicación en el Parlament y ha señalado que "la imagen que se ha dado de Cataluña es la de un territorio sin ley". Además, ha incidido en que Pedro Sánchez está permitiendo el comportamiento de Quim Torra.

18.21.- Los CDR no quieren "normalizar la situación de los presos políticos y exiliados y la brutalidad de los mossos, con el beneplácito de Miquel Buch y Quim Torra". Exigen al Govern "que despliegue la República" y entre todos la hagan "efectiva".

18.17.- Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha publicado el siguiente tuit.

18.00.- Los manifestantes se empiezan a concentrar en la plaza Catalunya de Barcelona, punto de partida de la manifestación que las entidades soberanistas han convocado a las 18.30 horas para celebrar el aniversario del 1-O.

17.15.- La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha lamentado que se celebre el primer aniversario del referéndum del 1-O del 2017. Según ha señalado, la votación fue un "acto ilegal" que ha provocado una "división importante" dentro de la sociedad catalana.

16.00.- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat, para que también contribuya "a la serenidad y al orden" tras recordarle que es el "responsable" de la seguridad en Cataluña.

15.00.- Los portavoces de Gure Esku Dago Angel Oiarbide y Jone Amonarriz se han reunido en Waterloo (Bélgica) con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con motivo del primer aniversario del referéndum. Este movimiento ciudadano ha explicado en un comunicado que "en esta fecha señalada ha querido hacer un gesto de solidaridad, especialmente, con aquellas personas que permanecen presas y exiliadas por hacer posible el referéndum".

14.00.- El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa insta al presidente de la Generalitat a que "aclare si está con los Mossos d'Esquadra o con los CDR (Comités de Defensa de la República)" y que diga si "está con el orden o está para atizar el conflicto en Cataluña".

13.00.- Los Mossos d'Esquadra detienen a un hombre que golpeó en la cara a un manifestante que asistía a la marcha convocada el pasado sábado en el centro de Barcelona por la asociación de policías y guardias civiles Jusapol.El arrestado está relacionado con los golpes propinados a una persona que participaba en la manifestación que la asociación Jusapol convocó el pasado sábado en Barcelona para reivindicar la equiparación salarial policial y que finalizó con un homenaje a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que intervinieron en Cataluña para impedir el referéndum del 1-O.

12.25.- Arranca una manifestación con centenares de estudiantes universitarios y de secundaria por el centro de Barcelona para reivindicar "la validez del resultado del referéndum" unilateral del 1-O del año pasado.

La manifestación está encabezada por una de las urnas utilizadas el 1-O del año pasado y una gran pancarta con el lema: "Ni olvido ni perdón".

Podemos ha llamado a la responsabilidad a Torra, así como al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que trabajen por el "diálogo" y eviten los extremos que sólo "alimentan el conflicto" en Cataluña.

La líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional, Inés Arrimadas, ha calificado de "intolerable" que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "anime" a los Comités de Defensa de la República (CDR) a seguir con sus acciones.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha admitido que, si ahora se produjera un desafío secesionista como el de hace un año en Cataluña, el Gobierno tendría que responder convocando elecciones, ya que no cuenta con la "fortaleza" necesaria para hacerle frente, dado que PP y Cs no le apoyan.

11.48.- La número dos del PSC y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha afirmado hoy que el 1-O de hace un año fue "un día nefasto para la convivencia y el presente y futuro de Cataluña", por lo que ha pedido "pasar página" y que el presidente catalán gobierne "para todos".

11.09.- Carles Puigdemont se ha desmarcado de la "acción directa" promovida por los Comités de Defensa de la República (CDR) y ha considerado "imprescindible" mantener la vía de "unidad y civismo".

En un vídeo difundido este lunes a través de las redes sociales, en el primer aniversario de la jornada del 1-O, Puigdemont ha destacado que el independentismo decidió que "la violencia no sería nunca una opción". Según Puigdemont, "si queremos continuar ganando es imprescindible que no nos desviemos" de esta vía y "sepamos evitar caer en las provocaciones" de los "adversarios" del independentismo.

Van pensar que podien impedir l'inevitable. A tots els qui vau fer possible l'#1oct ��, gràcies infinites. No ens desviem de l'únic camí possible per viure en una democràcia plena: l'assoliment de la #RepúblicaCatalana i el seu reconeixement internacional https://t.co/y034f6Ybw1