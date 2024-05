Baraja: "Me gustaría tener a la afición detrás en el último partido en Mestalla"

El técnico del Valencia CF, Rubén Baraja, comentó este sábado en la previa del partido ante el Girona que el hecho de que parte de los aficionados del club no entren a Mestalla para protestar a las puertas del estadio contra Peter Lim es una situación que no puede "controlar", pero dijo que le gustaría tenerlos "detrás".



"Es algo que no podemos controlar", explicó Baraja, al que le "gustaría" que en el último partido como local y tras un año en el que "la afición ha sido muy importante" para superar las expectativas iniciales, los jugadores tuvieran "a la afición detrás y dedicarles el último esfuerzo".vAsí, reivindicó que la afición es el "mejor activo" del Valencia y que le gustaría que esa "comunión se mantuviera" porque él, como entrenador, y los futbolistas en el campo trabajan "para generar ilusión y que la afición esté orgullosa" y por ello querría "poderles ofrecer ese último esfuerzo y ganar al Girona, un equipo top, y hacer un buen partido".



"La afición ha sido muy importante todo el año, ha sido clave. Su comprensión y el cariño que han mostrado ha hecho que el equipo haya podido competir a este nivel y el último partido me gustaría tener la afición detrás", subrayó Baraja, que incidió en que los jugadores "han trabajado mucho durante el año".



Asimismo, señaló que tener como "punto de partida" la salvación tras la pasada temporada, en la que sufrieron para salvarse, fue una buena decisión para "tomar expectativas razonables" con un objetivo que, "aunque parezca poco para el Valencia, era el mínimo que necesitaba cumplir para tener estabilidad y mirar hacia adelante".