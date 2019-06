La memorable respuesta de Don Felipe a una broma de Puigdemont sobre él

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borrás ha asegurado este jueves que en su cita con Felipe VI en la ronda de consultas, le ha dicho que "los catalanes no tienen Rey" y le ha reprochado que con su discurso del 3 de octubre de 2017, se convirtiera en "actor de parte" contra el independentismo. "Le he dicho que los catalanes no tenemos rey, pero acudía a ver al rey de España porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del 1 de octubre", ha proclamado la diputada independentista.

Le ha hecho entrega de una carta de Sánchez, cuyo contenido no ha desvelado, y también le ha dado una copia del informe del grupo detrabajo de la ONU sobre la prisión de los líderes independentistas, entre los que están otros dos diputados de JxCat, Josep Rull y Jordi Turull. Además, Borrás también le ha transmitido un chiste por parte de Puigdemont. "Le he trasladado una broma de Puigdemont. Me dijo: dile que me gusta más como príncipe de Girona que como rey de España", ha señalado en el programa "Al Rojo Vivo" de LaSexta. El Rey también ha respondido a la broma de Puigdemont: "A mi me gustaba más como alcalde de Girona que como president de la Generalitat", ha explicado Borràs.

En su conversación en Zarzuela, Borrás ha revelado también que "ha mirado a los ojos al monarca español para decirle lo que tal vez nunca había escuchado de labios de una mujer catalana" que fue a votar el 1 de octubre como miles de ciudadanos que "fueron violentamente reprimidos".