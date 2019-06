La concisa afirmación de Pérez Reverte sobre la bandera de España que han aplaudido sus seguidores

La bandera de España , como símbolo nacional, protagoniza un debate constante en la sociedad española. El proceso independentista en Cataluña y la postura de algunos partidos como Podemos o los partidos nacionalistas respecto al uso y presencia de la bandera nacional ha provocado una importante división en nuestro país.

El pasado miércoles, Pérez Reverte publicaba una imagen, con el mar Mediterráneo de fondo, que centraba la atención en la bandera España . A la imagen le acompañaba el siguiente mensaje: “Deshilachada en cien combates” .

Este tuit de Pérez Reverte ha conseguido el aplauso de muchos de sus seguidores, que también han querido hacer referencia a la insignia nacional en sus respuestas.

Bandera vieja, honra de Capitán..



⚓️⚓️⚓️������������ — AntonioDeuderoMayans���� (@ToniDeudero) 5 de junio de 2019

Respetado Don Arturo: bandera vieja, honra de capitán. Que los vientos le sean propicios — Pablo ���� (@tunoeresmejor) 5 de junio de 2019

Bandera envidia de mares agitados. San Ildefonso aún arenga a los suyos señalando a los hijos de la Gran Bretaña para recuperar a su hermana mayor. Pero quizás allí la respeten más que por aquí ¡Que tenga buen viento y buena mar! — Alejandro Lapresta (@Ale_Lapresta) 5 de junio de 2019