Un tuitero deja K.O a Irene Montero por esta declaración sobre los alquileres en Barcelona

La número dos de Unidas Podemos ha apoyado en Twitter a la alcaldesa en funciones de Barcelona, Ada Colau , por su política en relación al alquiler de viviendas llevada a cabo en la Ciudad Condal en los últimos cuatro años: “El Ayuntamiento de Barcelona ha demostrado que se pueden hacer políticas valientes que planten cara a la especulación. No hay mayor orgullo que demostrar que sí se puede gobernar pensando en la gente. Enhorabuena Ada Colau y todo el equipo”.

El tuit viene en relación a una información publicada por 'La Vanguardia' que señalaba que el Ayuntamiento de Barcelona había recibido un premio europeo por sus políticas de vivienda encaminadas a la lucha contra la especulación y la gentrificación.

Estas palabras de Montero han sido replicadas por un usuario en Twitter, que ha respondido a la número dos de Unidas Podemos con la captura de otra noticia que hace referencia a la subida de los alquileres en Barcelona casi un 40 % en los últimos cinco años, llegando a máximos históricos: “Irene Montero: 'El Ayuntamiento de Barcelona ha demostrado que se pueden hacer políticas valientes que planten cara la especulación'. La Realidad: 'Los alquileres suben casi un 40 % en Barcelona en cinco años'”.

Ésta ha sido la respuesta que más trascendencia ha tenido, pero también hay otras que replican las palabra de Montero sobre la gestión de Colau en materia de alquiler de viviendas.

No me cabreeis más!. Este año ya pago casi mil euros por un mini piso en Barcelona. Me subieron mucho el alquiler hasta casi hacernos marchar a un pueblo!!!!. Colau impresentable!