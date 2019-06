Proponen a Pérez-Reverte como ministro de Cultura y esta ha sido su contundente respuesta

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha aceptado este jueves el encargo del Rey de ser el candidato a la investidura y de intentar sacarla adelante "cuanto antes" al "no haber mayoría alternativa al PSOE", si bien no ha desvelado en qué partidos buscará los apoyos.

Pedro Sánchez relevó a Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018 tras ganar una moción de censura que se fraguó en apenas unos días; un año después aquel presidente por sorpresa ganaba las elecciones y se convertía en referente del socialismo europeo y negocia su investidura para seguir en La Moncloa.

Los partidos han empezado a mover ficha para establecer alianzas tras las elecciones del 26 de mayo y ya se han producido los primeros contactos de PP con Ciudadanos y con Vox, mientras el PSOE no cierra la puerta a incluir a miembros de Podemos en su Gobierno, pero no bajo la fórmula de coalición.

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha abierto la puerta a la posibilidad de repetir al frente de la cartera en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. "Estoy muy feliz de ser ministra de Economía", ha señalado.

En cambio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se mostró dispuesta a repetir en el próximo Gobierno aunque reconoció que salvo el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, "nadie es imprescindible".

Otro de los nombres que ha sonado como ministro de Cultura para este nuevo Gobierno es el de Arturo Pérez-Reverte. O al menos, así lo ha propuesto el cantante Mikel Erentxun. “Elegiría a Pérez-Reverte como nuevo ministro de Cultura. Me gustaría. Me parece un tío muy culto”, ha detallado.

En una entrevista a 'El Español', Erentxun afirma que Reverte ha demostrado que “sabe mucho de España, quiere a España y no se calla lo que piensa”. “Me cae muy bien. Me ha venido a la cabeza, no sé. No sé de qué ideología es, además. Es ambiguo. Diría que es de izquierdas y tal, pero no lo sé. Me cae muy bien”, ha dicho.

Mikel Erentxun: "Me gustaría que Arturo Pérez-Reverte fuese nuestro ministro de Cultura" https://t.co/S4dkCYnEef — Mikel Erentxun (@MikelErentxun) 6 de junio de 2019

El cantante lo ha hecho público también en sus redes sociales y la sorpresa ha saltado cuando el mismo Arturo Pérez-Reverte le ha contestado personalmente en la red social Twitter.

La respuesta del académico fue un poco tajante: “Agradezco la intención, pero rechazo la idea. Un abrazo”.

Agradezco la intención, pero rechazo la idea. Un abrazo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 6 de junio de 2019

La cosa no quedó aquí. El escritor tiene más de dos millones de seguidores, por lo que miles de ellos han interactuado con este tuit. El cantante David Summers, vocalista del popular grupo 'Hombres G', contestó a Reverte con un irónico “No puede, tiene mucho trabajo”.