La mascarilla de Abascal con la que Podemos se burla hasta de Esperanza Aguirre

Santiago Abascal llegaba hace unos días durante la sesión en el Congreso con una mascarilla muy especial. Nos referimos a un objeto muy importante para nuestro día a día, desde que el Ministerio de Sanidad estipuló que era obligatorio su uso.

Los políticos se han sumado a la tendencia de mostrar diseños muy llamativos. Un ejemplo de ello es la propia Macarena Olona, que muestra en numerosas ocasiones mascarillas en apoyo a la Guardia Civil. Además, lo atractivo de las mismas es que gran parte del dinero iba destinado a su confección y un 45% a ayudar a las instituciones.

La portavoz de Vox causó furor en las redes sociales y las dos personas encargadas de elaborarla se vieron literalmente desbordadas. El pasado 9 de septiembre, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, Abascal llevaba una mascarilla con un emblema del Bripac.

En concreto, en la mascarilla del líder de Vox se veía a su derecha, a la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas. Una brigada que nace con unos idearios que cuidan día tras día: "Son nuestros valores fundacionales, nacidos con sangre y magníficamente reflejados en nuestro Ideario Paracaidista. Cultivándolos día a día, con esfuerzo, trabajo, esfuerzo y entrega, nuestras damas y caballeros legionarios paracaidistas son nuestro principal activo", aseguran en su web. Una manera de acercar al ciudadano de a pie la labor que realizan, que no resulta nada sencilla y es admirable. Un trabajo al servicio de la ciudadanía y del Estado y siempre con la premisa de servir a la Patria.

La BRIPAC se articula en un Cuartel General y pequeñas unidades de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al combate. Desde el Cuartel General, se encargan de preparar a la Brigada y es una forma de organización apta para ser utilizada en la estructura de mando operativo. Su unidad principal se encuentra en Paracuellas de Jarama (Madrid), aunque se despliegan en otras autonomías como Madrid o Valencia.

La crítica de Podemos a Abascal por usar la mascarilla con el logo de la BRIPAC

La formación de Iglesias adjuntaba en su perfil oficial en Twitter un artículo de la web Spanish Revolution donde se refieren a una entrevista que le ha realizado El Español a un ex paracaidista de la brigada. Dicho entrevistado acusaba a Santiago Abascal de utilizar el logo de la BRIPAC con fines partidistas pues "él se escaqueó de la mili, no duraría en el BRIPAC ni un día", aseguraba el ex paracaidista.

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. https://t.co/g0GHOWVV7t — PODEMOS (@PODEMOS) September 14, 2020

El militar ha admitido no estar vinculado ya a la unidad y censura los esfuerzos de Abascal por, en palabras del entrevistado, de adueñarse de una unidad militar apolítica: "Nunca me lo pondría en ese entorno de debate político", sentenciaba. Por tanto, parece que la intención del líder de Vox no ha gustado a uno de los que fuera integrantes de esta brigada.

Podemos, buscaba de manera jocosa una alternativa al logo de la BRIPAC que llevaba Abascal en su mascarilla. Con estas palabras, enlazaba a una fotografía que ha chocado mucho en redes: "Arreglao". La imagen sustituía el logo por una pequeña instantánea de Aguirre en la que ponía Mamandurrías. El tuit ya acumula 174 retweets y 617 likes.