La respuesta de Marcos de Quinto a las excusas de Iglesias sobre Dina: "Joker, déjalo"

Los argumentos que desde hace varios días viene dando el vicepresidente del Gobierno, ministro de Asuntos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias, respecto al caso de la tarjeta robada a su ex asesora Dina Bousselham no parecen estar convenciendo a nadie.

Mientras desde el Gobierno nadie opina y guardan absoluto silencio al respecto, como esperando que la tempestad se calme, desde la oposición todo son críticas a Iglesias, primero por no decir la verdad y segundo por no asumir responsabilidades y dimitir.

El vicepresidente ya dejó claro el pasado viernes, durante una entrevista para RNE, de que nopiensa dimitir por el caso Dina, del que asegura ser una víctima y no un culpable. De hecho, su argumento ahora es que todo se trata de "trama mafiosa" montada desde las “cloacas del estado” para debilitar al Gobierno de coalición. No hay que olvidar que este fue el mismo argumento que usó en 2016, aunque entonces el fin de las “cloacas”, según aseguraba, era acabar políticamente con él y con Podemos.

Iglesias, que se personó como perjudicado en este caso, ha visto como el juez que investiga el robo de la tarjeta de Dina, García Castellón, no dudó en retirarle esa condición antes las numerosas contradicciones, inexactitudes y sin sentidos que observó en las declaraciones tanto de Iglesias, como de la propia Dina.

Otra de las excusas que ha dado el líder de Podemos, en este caso para justificar el hecho de haber tardado casi un año en entregarle la tarjeta a su ex asesora después de que, a principios del 2016 se la entregase el responsable del grupo Zeta, Antonio Asensio, fue para "no someterla a más presión".

En definitiva, excusas tras excusas las de Iglesias, que no parecen estar convenciendo a nadie y que, viniendo acompañadas de duros ataques de la formación que dirige, Podemos, hacia medios de comunicación y periodistas concretos, a los que están señalando por poner constantemente el dedo en la llaga de este espinoso asunto.

La respuesta de Marcos de Quinto a las excusas de Iglesias sobre Dina

Uno de los que no se cree estas excusas del vicepresidente del Gobierno es el ex diputado nacional de Ciudadanos, Marcos de Quinto, quien, tras escuchar las declaraciones de Iglesias de los últimos días al respecto, se ha dirigido a él y le ha dicho: “Joker, déjalo”.

De Quinto recuerda, de esta manera, el tuit donde Iglesias se comparó con un payaso y, no tuvo otro que elegir para acompañar su mensaje que ‘Joker’, un villano que encarna todo lo malvado que tiene el hombre en los cómics de DC y en las adaptaciones al cine de Batman.

Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir: Payaso a mucha honra, señor de Quinto. pic.twitter.com/Uk6R2pAjnZ — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) May 11, 2020

El ex de Ciudadanos le ha indicado a Iglesias que “ya no representas a nadie, tan solo a tí y a tus propios intereses. Lo saben hasta aquellos que te votaron. En serio: déjalo. Por tu bien y por el bien de los españoles”.

Joker, déjalo.

Ya no representas a nadie, tan solo a tí y a tus propios intereses.

Lo saben hasta aquellos que te votaron.

En serio: déjalo. Por tu bien y por el bien de los españoles. https://t.co/G37g0r5jum — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) July 5, 2020

De esta manera, parece claro que De Quinto también se suma a la larga lista de políticos y ciudadanos de a pie que le exigen al vicepresidente del Gobierno que dimita y se vaya tras el escándalo que está suponiendo todo lo que ya se conoce del caso Dina, y ante lo mucho que, según todo hace indicar, aún falta por salir a la luz.

