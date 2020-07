Edmundo Bal desvela el motivo por el que Iglesias no explica la verdad del caso de Dina Bousselham

El caso de Dina Bousselham, la ex asesora del vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de la tarjeta del móvil robado a ésta, va camino de convertirse en el culebrón del verano, no sólo por lo rocambolesco de toda esta historia, sino también por el hecho de que Iglesias no haya sido capaz de dar ni una sola explicación lógica a todo lo sucedido.

De hecho, la total falta de coherencia y sentido en sus explicaciones han provocado que el juez que investiga el caso, García Castellón, le haya retirado su acusación como perjudicado en la causa.

Precisamente, en este sentido se ha pronunciado hoy el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, quien, en una rueda de prensa telemática para analizar la actualidad política nacional, ha en este asunto “parece que todo es muy turbio, parece que todo es muy oscuro”.

Bal ha señalado que Iglesias debería “sin necesidad de que nosotros le reclamáramos esta comparecencia, incluso por propia iniciativa, pedir esa comparecencia para explicar estos sucesos raros, oscuros, turbios e inexplicables”.

Edmundo Bal desvela el motivo por el que Iglesias no explica la verdad

“¿Qué es lo que hace Iglesias? Se defiende atacando a los jueces y a los medios de comunicación”, le ha afeado el portavoz de Ciudadanos, quien considera este comportamiento como algo “absolutamente intolerable, porque tanto el poder judicial como los medios de comunicación son un pilar esencial de nuestra democracia, por la independencia del poder judicial y por la formación de la opinión pública a través de la libertad de prensa”.

Los ataques de Pablo Iglesias a los medios de comunicación y a la libertad de prensa son intolerables y además reflejan su gran preocupación. ¿Qué tiene que ocultar? ¿Por qué está así de nervioso?



En este sentido, Bal ha pedido tanto a prensa como a medios que “no se dejen arredrar por estos intolerables ataques de quien ostenta el cargo de vicepresidente segundo del Gobierno de España”, mientras que se ha preguntado en voz alta “¿qué quiere tapar el Iglesias? ¿Qué hay que ocultar en este caso que hace que Iglesias no dé explicaciones razonables sobre lo que verdaderamente pasó y que todos queremos conocer?”.

El diputado naranja lo tiene claro, pues como ha señalado Bal “si hubiera estas explicaciones ya habría salido a darlas. Si no las hay, es que hay algo que ocultar”.

Iglesias, de momento, además de los ataques de su formación contra periodistas y jueces, lo único que ha hecho es mantener su discurso de que todo es una operación urdida desde las cloacas para acabar con él y con la coalición que mantiene con el PSOE en el Gobierno de España.

Ya en 2016, cuando se conocieron los primeros datos del robo del móvil a la que era su asesora, Dina Bousselham, Iglesias usó el mismo argumento de las cloacas, sólo que en aquel entonces eran las del Estado para acabar con él y con su partido, por entonces en la oposición.

