El mensaje de la feminista Lidia Falcón a Irene Montero: "Le han montado un ministerio sin haber estudiado"

Las críticas contra Podemos continúan, ya sea por los turbios asuntos que rodean a la formación que lidera Pablo Iglesias a nivel orgánico, como por su cuestionada gestión al frente de los cuatro ministerios que controla dentro del Gobierno de coalición que mantiene en nuestro país con el PSOE.

Una de las últimas en sumarse a estas críticas ha sido Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista, quien ha cargado duramente contra la ministra de Igualdad y pareja de Iglesias, Irene Montero, durante una entrevista para el programa ‘Todo es mentira’ de Cuatro, donde ha asegurado, de manera tajante, que “el Ministerio de Igualdad no es feminista”, una crítica que viene haciendo desde el movimiento feminista desde hace tiempo.

El mensaje de la feminista Lidia Falcón a Irene Montero

Pero Falcón ha sido aún más dura con la ministra, puesto que ha aseverado que “Montero ni ha estudiado, ni sabe, ni tiene experiencia, ni se ha batido el cobre como nosotras durante los años necesarios para tener un formación feminista”, al tiempo que ha lamentado que “cuando le hemos ofrecido nuestro consejo, nuestro comentario, nuestro debate, pues no lo quiere”.

“Hay un grupo allí, una sectita, que son las que disponen”, ha señalado la presidenta del Partido Feminista respecto al personal del que se ha rodeado Irene Montero, a cuyo ministerio ha acusado de no haber protegido a las mujeres maltratadas que durante todo el tiempo de la pandemia han estado completamente desasistidas. De hecho, ha reconocido que “el Partido Feminista ha tenido que atender a más de una docena de mujeres que estaban encerradas con su maltratador y que ni llamando al 016, ni llamando a la policía las atendían”.

Lidia Falcón: "El Ministerio de Igualdad no es feminista. La señora Montero ni ha estudiado, ni sabe, ni tiene experiencia. Es una sectita. Han puesto ese Ministerio para dar un cargo a Irene Montero".

Más claro, el agua.

Si ya lo dice hasta la izquierda.pic.twitter.com/BU8gFcdBi6 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) July 6, 2020

Pero Falcón tenía además un último ‘dardo’ con destino a Montero. La feminista ha sido contundente asegurando que “han puesto un Ministerio de Igualdad para darle un cargo a Montero, y lo digo aquí, porque se lo diría a ella si quisiera recibirme, que se lo he pedido dos veces y no me ha contestado y lo escribo continuamente en los medios a donde llego”. Eso sí, Lidia Falcón asegura que todo “es una crítica ideológica y aquí no hay nada personal”.

También te puede interesar: