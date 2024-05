Un magistrado del TS se aparta del recurso contra el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado

Pablo Lucas justifica su decisión asegurando que busca "preservar la imparcialidad objetiva de la Sala"

El Tribunal Supremo (TS) ha dado luz verde a que uno de sus magistrados, Pablo Lucas, se aparte del recurso presentado por la fundación DENAES y por Vox contra el nombramiento de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.

En un auto, recogido por Europa Press, el alto tribunal acepta la petición del propio magistrado, que presentó un escrito de abstención al conocer la interposición del recurso. En el mismo, Lucas se justificaba en su decisión asegurando que la misma buscaba "preservar la imparcialidad objetiva de la Sala" que resolverá el escrito y desea "evitar toda duda o sospecha".

El Supremo, con todo, deja claro que "en puridad no concurre ninguna de las causas de abstención previstas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". "No obstante, como han destacado múltiples instancias e instrumentos nacionales e internacionales los jueces no solo deben satisfacer criterios objetivos de imparcialidad, sino que, además, debe de verse que son imparciales, por lo que la percepción que pueda tener un observador razonable se toma en consideración", apunta.

No obstante, y "atendida la singularidad del caso que no encaja en ninguno de los supuestos" del ordenamiento, pero "sí en los principios generales aludidos", el alto tribunal acepta la abstención de Lucas.

Fue el pasado 6 de marzo cuando Calvo tomó posesión como presidenta del Consejo de Estado, el órgano consultivo "supremo" del Ejecutivo que está "dedicado a la reflexión jurídica y no a la controversia política", según remarcó la dirigente.