Andalucía, Valencia, Madrid y Castilla - La Mancha piden pasar a la fase 1

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que hasta primera hora de esta tarde se ha recibido la solicitud de cuatro comunidades autónomas para pasar de la fase cero a la 1. Estas CC.AA. serían la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. Cataluña ha pedido que Gerona, Lérida y Cataluña Central sí pasen pero no así Barcelona ni su área metropolitana norte y sur. Mientras, la Junta de Castilla y León sigue teniendo dudas sobre qué territorios deberían pasar esta semana a la fase 1 y aún no han enviado una propuesta.

Además, en el Ministerio de Sanidad han recibido las propuestas de las islas, que ya estaban en fase 1 desde antes que otros territorios, para pasar a la fase 2. Mañana por la noche o como muy tarde el viernes por la tarde, los expertos del Ministerio harán una valoración conjunta con el ministro y las comunidades autónomas.

MADRID PIDE EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

La Comunidad de Madrid pedirá que su entrada a la fase 1 de la desescalada se adapte a la "realidad" de la autonomía, con medidas como el uso obligatorio de mascarillas, recomendaciones para negocios o el establecer un compromiso de distancia social en los establecimientos, en vez de reducción de aforos.

"Buscamos que sea lo más cercana a la realidad económica, social de nuestra región, siempre y cuando se garanticen una serie de compromisos y de reglas de seguridad y distanciamiento social", ha indicado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en una videoconferencia con periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno.

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León propondrá al Ministerio que entren en fase uno áreas de salud que tengan tres o menos casos de coronavirus con test molecular por 10.000 habitantes en los últimos catorce días, y uno o menos en los últimos siete.

Estos serán dos de los criterios epidemiológicos que seguirá esa Comunidad para proponer nuevas zonas de Salud que se sumen a las 26 que llevan desde el lunes en fase uno, y a las 14 que entraron fuera de plazo, y que esta misma tarde transmitirá al Ministerio de Sanidad, aunque hasta mañana no se detallarán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico.

CANARIAS YA PIENSA EN LA FASE 2

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado en COPE que se está estudiando pedir que La Gomera, El Hierro y La Graciosa entren en la fase 2 del desconfinamiento al entender que se cumplen todos los marcadores y las exigencias del Estado. Desde el inicio de la crisis sanitaria La Gomera solo ha registrado ocho positivos (con una población de unas 22.000 personas) y El Hierro tres (de una población de más 11.000 personas), todos ya recuperados y sin lamentar fallecimientos; mientras, La Graciosa no ha tenido casos de coronavirus entre sus algo más de 700 habitantes.

La discusión con las comunidades autónomas se establecerá desde hoy y hasta mañana por la noche, con lo que según Simón "todo el mundo estará bien informado del proceso". Además, Simón ha dicho que la fecha propuesta para hacer el cambio de fase, la desescalada, serán los lunes, y las evaluaciones se harán a lo largo de la semana previa.

Simón ha aclarado que en principio el cambio de fase será siempre los lunes y entre una fase y otra tendrán que pasar 15 días, "aunque se podrían valorar situaciones diferentes", y la unidad territorial de referencia seguirá siendo la provincia.

El epidemiólogo ha advertido que la evaluación no es cuestión de "unos minutos", sino que implica una revisión "muy exhaustiva" de los datos entre las comunidades autónomas y el Ministerio para discutir y llegar a "un entendimiento claro" de la situación tanto de capacidad instaladas, como del funcionamiento de los sistemas de vigilancia como de los de detección precoz de casos. "Necesitamos que todas las solicitudes llegue en un plazo determinado para tener ese tiempo mínimo necesario para hacer una buena valoración", ha dicho Simón, quien ha señalado que se va a "estirar todo lo que se pueda" para la recepción de solicitudes, pero "no sería sensato por nuestra parte hacer valoraciones los viernes si llegan los jueves".Simón ha pedido cautela porque si las valoraciones no están bien hecha puede ser "un problema importante" para la población.