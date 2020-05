La Generalitat pide que Barcelona se mantenga en la fase 0 una semana más

El Govern de Cataluña pedirá al Ministerio de Sanidad que las regiones sanitarias de Lérida, Gerona y la Cataluña central pasen a la fase 1 de desconfinamiento el próximo lunes, día 18, con lo que la ciudad de Barcelona quedará una semana más en la 0.

Si Sanidad aprueba esta petición, con estas nuevas zonas serán seis las regiones sanitarias catalanas que estarán en la fase 1 de desconfinamiento, y que quedarán en la fase 0 Barcelona ciudad, y las dos regiones Metropolitanas, la Norte y la Sur.

Con esta propuesta, aprobada por los responsables del Procicat, la consellera de Salud, Alba Vergés, y el director de Salud Pública, Joan Guix, mantienen la apuesta del Govern por la prudencia y la seguridad hacia el desconfinamiento.

Vergés ha destacado que las tres regiones que seguirán en fase 0, Barcelona ciudad, Metropolitana Norte y Metropolitana Sur, concentran el 66 % de la población y que esta densidad no solo genera un volumen elevado de movilidad sino que, en caso de producirse un rebrote, este puede ser más complicado de controlar.

En concreto, la región sanitaria Metropolitana Norte presenta un riesgo bajo de rebrote de la pandemia, pero tiene una población en su conjunto de 1,9 millones de personas, la más elevada de Cataluña.

"No es que le falte nada para poder entrar en una nueva fase", ha dicho la consellera, es que la incidencia de casos por 100.000 habitantes puede hacer que sea más difícil controlar un posible rebrote.

Entre esta tarde y mañana por la mañana se trabajará la posibilidad de ampliar esta propuesta con una agrupación de áreas básicas de salud de alguna zona metropolitana, aunque la consellera no ha querido concretar nada porque "no hay nada decidido", tras ser repreguntada varias veces.

También esta tarde está previsto que se reúna la comisión conjunta creada por Salud y el Ayuntamiento de Barcelona para valorar la evolución de la pandemia en la ciudad, que ha pasado de tener un riesgo de rebrote moderado-alto a moderado.

En este sentido, Vergés ha considerado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha entendido que el desconfinamiento de la ciudad se ha de hacer de forma "segura y sin prisas".

"No estamos en un 'ya se ha acabado la epidemia', sino que estamos en plena epidemia", ha remarcado, para concienciar de que "esto no se ha acabado y el camino no será fácil ni corto", ha dicho.

Es más, la consellera ha asegurado que "depende del factor social", entre otros de tipo asistencial y de datos de evolución, el que se pueda ir avanzando en el camino del desconfinamiento.

Respecto a las tres regiones que han entrado este pasado lunes, día 11, en la fase 1 -Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Aran-Alt Pirineu-, Salud no pedirá al ministerio que pasen a la fase 2 al considerar que "era mejor" trabajar otras zonas a la 1.

La consellera ha querido dar el mensaje de que trabaja con "la máxima sensibilidad territorial" y de que el hecho de avanzar de una fase 0 a la siguiente y sucesivamente "es una cuestión de días".

Por otra parte, ha explicado que ya se está empezando a contratar al personal que deberá hacer el seguimiento de los nuevos casos positivos y sus contactos, y que serán profesionales de la estadística, médicos y epidemiólogos, básicamente.