Madrid busca erradicar la inseguridad ciudadana con videovigilancia: ¿Cuáles son los barrios más peligrosos?

El aumento en los índices de delincuencia en Barcelona ha generado un debate en torno a la seguridad en la Ciudad Condal. Esta semana, el director de ‘La Linterna’, Ángel Expósito, se ha desplazado hasta Barcelona para conocer de primera mano la situación que se vive en la segunda ciudad más importante del país. Barcelona registró más de 600 delitos diarios durante el primer semestre del año, lo que supone casi 115.000 durante los primeros seis meses de este año, según datos de los Mossos d'Esquadra. A ello se suman las doce muertes violentas en este periodo. Los motivos son variados: inacción del gobierno local y autonómico, los MENAs descontrolados, la droga y la prostitución en barrios enteros como el Raval y unos políticos cuyo único problema es el procés".

Un descontrol que podría repetirse en otras ciudades si se baja la guardia desde las administraciones. El Ayuntamiento de Madrid pretende prevenir antes que curar, y en los últimas días la Vicealcaldesa de la capital de España, Begoña Villacís, ha anunciado que determinados barrios contarán con cámaras de videovigilancia, al igual que se han instalado en puntos de Tetuán o Vallecas: "No cerramos la posibilidad de ponerlas en otros espacios donde hay muchos vecinos que las reclaman porque entendemos que la mejor manera de proteger al que no delinque es con este tipo de sistema de videovigilancia. No cerramos la puerta a ponerlo en más sitios en Madrid pero no quiero decir que con esto vayamos a convertir la ciudad en un Gran Hermano. Hay un término intermedio", declaró esta semana Villacís.

¿En qué barrios podría estar pensando Villacís para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Indudablemente, Madrid cuenta con barrios conflictivos, que pueden entrañar peligros si se recorren a determinadas horas. Y aunque resulte paradójico, uno de los distritos más peligrosos de la capital es el centro. Así las cosas, los barrios de Justicia, Sol, Cortes y Embajadores duplican el número de delitos de los registrados en Carabanchel, que ocupa el segundo lugar, seguido por Usera.

El distrito Centro es con diferencia el que más actuaciones policiales y detenciones registra, tanto en lo que respecta a violencia, consumo o tenencia de drogas o ataques contra el patrimonio. Desde enero de 2014, la media de actuaciones policiales al mes en el centro de Madrid es superior a las 230.

Sorprende también que el barrio de Salamanca, uno de los más lujosos de la capital de España pero también de todo el país, ocupe uno de los primeros lugares en la lista. Y es que el elevado poder adquisitivo de sus vecinos es un buen reclamo para carteristas y delincuentes. De hecho, Usera y Salamanca tienen un nivel similar de actuaciones policiales en relación con sus habitantes, pese a que están a la cola y la cabeza de la lista de distritos por ingresos (24.059 euros en Usera; 57.371 euros en Salamanca) y precio de la vivienda (1.595 euros por m2 y 5.001 euros de Salamanca, respectivamente).

En el popular barrio de Carabanchel se suelen dar picos de detenciones por tenencia y consumo de drogas con la llegada del buen tiempo, por encima de lo que suele suceder en otros barrios, mientras que desde 2014 se ha registrado una reducción significativa de las detenciones de violencias contra personas. Por su parte, Villaverde, que es el distrito más pobre con diferencia de la capital. En número de detenciones, cada año hay 2.381 en el Centro, 1.247 en Carabanchel y 864 de Salamanca. Mientras que en Villaverde hubo solo 503 actuaciones policiales de este tipo.