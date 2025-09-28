La eterna juventud ya tiene precio: y solo los millonarios pueden pagarlo

La llamada “medicina antiaging” se ha convertido en un lujo reservado a quienes pueden pagar diagnósticos precoces, chequeos avanzados y tratamientos experimentales que permiten detener enfermedades, revertir daños e incluso rejuvenecer órganos. Todo ello, claro, a precios prohibitivos.

En un debate radiofónico en la cadena COPE, la endocrina Carmen Candela alertó de la obsesión creciente con la suplementación. “Hay gente de 40 años que vive para y por suplementarse. Pero no se puede tomar vitamina D o B sin más: hay que hacerlo con criterio médico y análisis previos”, señaló. La doctora recordó además que la calidad de los alimentos ha cambiado respecto a décadas pasadas, lo que explica en parte la carencia de nutrientes esenciales en gran parte de la población.

El fenómeno, que en Hollywood incluye terapias como cápsulas de oxígeno o sesiones de crioterapia en bañeras de hielo, genera lo que algunos expertos llaman “dos clases sociales de la longevidad: quienes pueden permitirse tratamientos de vanguardia y quienes solo cuentan con la atención básica de la sanidad pública".

Más allá del físico, psicólogos y médicos recuerdan que el envejecimiento también depende de factores como la vida social, la curiosidad intelectual o el descanso. Dormir bien, mantener vínculos y cultivar la mente son tan determinantes como la dieta o el ejercicio. “Yo procuro estar al lado de los jóvenes, porque para mayor ya soy yo. Esa curiosidad y ganas de disfrutar son mi mejor secreto para envejecer bien” dice Ingeborg Schlichting, 88 años. En resumen, no envejecer no puede anteponerse a saber envejecer.

“La paradoja es que cuanto más buscas la juventud eterna, más estresado estás. Podemos operarnos y cuidarnos todo lo que queramos, pero nuestro hígado o nuestra espalda siguen teniendo la edad que tienen” añade el psicólogo Pedro Martínez.

En contraste, países como España y Japón figuran entre los más longevos del mundo gracias a la dieta mediterránea y a sistemas sanitarios públicos que, pese a sus carencias, ofrecen coberturas básicas inaccesibles en lugares como Estados Unidos, donde los medicamentos pueden costar hasta un 40% más que en Europa.

La paradoja, según los expertos, es que la obsesión por la inmortalidad puede convertirse en un enemigo de la salud: genera estrés, aumenta los niveles de cortisol y crea falsas expectativas. En palabras de la propia doctora Candela: “El ser humano no es solo físico. Es mucho más que físico”.