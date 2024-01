Los alcaldes del PP de Canarias reclaman la "igualdad de todos los españoles"

Los alcaldes del PP de Canarias se han sumado a la iniciativa organizada por la formación a nivel nacional para reiterar su compromiso con "la igualdad de todos los españoles".

Durante un acto celebrado este sábado en Santa Cruz de La Palma, los populares han entendido que dicha igualdad "se está viendo seriamente comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE está adoptando para lograr los votos independentistas que garanticen su continuidad en el Gobierno de España".

En este sentido, la vicesecretaria de Movilización y Afiliación del PP de Canarias, Sonsoles Martín; y el diputado nacional por Santa Cruz de Tenerife y alcalde de la capital palmera, Asier Antona, procedieron a la lectura de un manifiesto.

El mismo recoge que "tanto la Ley de Amnistía que se está tramitando como el resto de privilegios que el independentismo está imponiendo como condición para sacar adelante las votaciones en el Congreso de los Diputados ponen de relieve una grave alteración de las reglas de juego democráticas" y es que "el Gobierno de Sánchez ya no sitúa el interés general por encima de todo, sino que antepone las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan exigiendo en cada momento".

Por su parte, el coordinador general de los populares en Canarias, Jacob Qadri, apuntó que se está inmerso "en una constante preocupación debido a las políticas sectarias y partidistas que está desarrollando el Gobierno de Sánchez, siguiendo las órdenes de sus socios independentistas, que ponen en riesgo la gobernabilidad del país y generando enormes desequilibrios que afectan a comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos de toda España en materias tan importantes como la gestión de recursos, la igualdad de oportunidades o los servicios públicos, cuestiones que jamás deben utilizarse como moneda de cambio para que el Gobierno se aferre a La Moncloa".

Por otra parte, el número tres del PP de Canarias consideró que es "inadmisible" que "prófugos de la Justicia dirijan las riendas de nuestro país y el futuro de los españoles o que se ejecute la condonación de la deuda a Cataluña en detrimento del resto de comunidades autónomas, e incluso que para Sánchez exista terrorismo bueno, cuando todo acto terrorista debe ser investigado y condenado".

Por último, Qadri también hizo referencia a la intención del Gobierno central de transferir a Cataluña las competencias íntegras en materia de inmigración, criticando a la vez el "abandono" al que ha estado sometida Canarias frente a la crisis migratoria durante los últimos cinco años, "en los que Sánchez se ha puesto de perfil" ante uno de los graves problemas que afectan a las Islas.

"No han llegado ni recursos ni los medios necesarios para afrontarla. No hay medidas efectivas frente al drama social y humanitario que representa la inmigración, y que ahora se recrudece al no suscribir el Gobierno los acuerdos con Frontex, el único país de la Unión Europea que no ha renovado su compromiso con la agencia europea", concluyó.