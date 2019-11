Las conmovedoras palabras de Josep Bou después de que los CDR le impidieran acceder a los Princesa de Girona

El líder del Partido Popular en la ciudad de Barcelona, el empresario Josep Bou, sufrió las iras de los violentos en la jornada de ayer, en la que los CDR y otros grupos antidemocráticos impidieron su acceso a la ceremonia de los premios Princesa de Girona, a los que estaba invitado.

Aunque en ningún momento se arredró ante la violencia de los independentistas, Bou no tuvo más remedio que renunciar a su empeño, y, delante de las cámaras de televisión, se mostró desolado por las agresiones sufridas.

Sin palabras al ver a @josebouvila con lágrimas en los ojos.



No hay derecho. pic.twitter.com/sZyvLwhN5f — Hugo Manchón (@hugomanchon) November 4, 2019

"Tengo un mal cuerpo terrible. Un hombre que ha nacido en Vic, que soy catalán de los pies a la cabeza. Y que se me insulte y se me llame mal catalán, que voy en contra de Cataluña...Esto me parece una fatalidad, porque yo soy catalán, y siento profundamente Cataluña. Y por ser catalán soy español, no voy a ser otra cosa que español. Y eso he defendido ante estos señores que no me han dejado pasar. ¡No me han dejado pasar! Yo les dejo pasar siempre, cuando quieran. No he podido pasar a un acto al que estaba invitado. Eso se llama cualquier cosa menos una acción democrática".

Una vez más los violentos en Barcelona atacan a la Corona y a los invitados a la entrega de los Premios Princesa de Girona, entre otros @josebouvila. Es necesario un nuevo Gobierno que ponga orden y recupere la concordia. pic.twitter.com/VY8DgrQjWL — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 4, 2019

