El lenguaje no verbal de Zelenski: la eficacia de sus gestos cargados de emociones

“El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo” decía James Hume autor de gran parte de los discursos del presidente Eisenhower y esta máxima se cumple a la perfección en cada discurso del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski que se ha convertido en un auténtico líder de su pueblo y, un ejemplo a seguir para el resto de dirigentes nundiales, sabiendo manejar a la perfección el arte de comunicar, la oratoria, acompañada de sus gestos.

¿Cómo lo consigue? El profesor máster en análisis de comunicación no verbal y en oratoria José Luis Martín Ovejero lo resume en estas claves en cope.es: “sabe qué comunicar, cómo hacerlo, cuándo y a quien. Sabe, perfectamente, que es lo que tiene que decir en cada momento, que es lo que tiene que pedir de cada país o de las organizaciones internacionales. Sabe que todo momento es bueno y se mimetiza con el destinatariio al que le pone sobre la mesa lo que está pasando en Ucrania. Se mete en nuestras casas, esto es clave. Podría haber hecho una sola grabación para emitir a todo el mundo, y, no, se dirige expresamente a cada destinatario”.

Vídeo





Para llevar su mensaje a la comunidad internacional ha utilizado, hasta el momento, dos escenarios: primero, las calles de Ucrania -en un principio, para dejar claro que estaba en Kiev y no iba a abandonar su país-, “imágenes en las que aparecía acompañado por personas de su confianza, con lo que estaba diciendo tengo un equipo, esto no es la guerra de un hombre como puede ser con Putin, sino la guerra de un pueblo, y, últimamente, siempre le vemos solo con lo cual provoca que toda la atención se centre en él; no hay elementos que distraigan porque se acompaña como mucho de una bandera y tiene su mesa delante” fundamental dice el profesor Martín Ovejero, “para que nos fijemos en su persona y su mensaje”.

Su cara, el reflejo de la coherencia de su mensaje

Pero si hay algo que Zelenski transmite a la perfección es emoción, “no es un líder frío como Putin, el líder de hielo, es un líder emocional. Dependiendo de lo que está transmitiendo en cada momento, sus emociones se reflejan en su rostro (la reina de la comunicación no verbal es la cara de las personas), que siempre es coherente. Al principio cuando decía que le habían dejado solo veíamos muchísima tristeza; cuando habla de los ataques a hospitales veíamos miedo; cuando lanza mensajes a los organismos internacionales, a la sociedad, de la barbarie del Ejército ruso vemos ira. Coherencia, coherencia y coherencia en el mensaje que comunica a través de su rostro” asegura José Luis Martín Ovejero que subraya que “es más importante el rostro que las palabras. De palabra puedes decir mil cosas, pero si el rostro no lo acompaña, el cerebro del que le observa no se va a creer el mensaje. El mensaje nos lo creemos si vemos que hay coherencia y en su caso siempre la hay”.

Vídeo





Y si hay un ejemplo clave de esa transmisión de emociones del presidente ucraniano, sin decir ni una sola palabra, es su rostro mientras recorría las calles de Bucha escenario de una de las peores matanzas del Ejército ruso que ha dejado centenares de cadáveres de civiles masacrados, tirados en el asfalto, “las cejas arqueadas hacia arriba, la barbilla un poco subida, la orientación de los labios en U invertida, eso es tristeza pura, de tal manera que cuando le vemos nos creemos lo que nos está diciendo”.

Incluso, detalla el profesor Martín Ovejero, y aunque no tiene una gesticulación grandilocuente con las manos “con ellas suele ser comedido, las utiliza con eficacia”.

Moisés Ruiz, experto en comunicación política y profesor de la Universidad Europea, reincide en subrayar que Zelenski se ha convertido gracias "a una estrategia de comunicación excelente -una muestra más de diferenciación entre el mundo que queremos y el mundo que despreciamos-, en un icono de liderazgo político".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En "Herrera en COPE", el profesor Ruiz subraya esa esa comunicación emocional "basada en un mensaje atrapado de emociones, que despierta la atención del oyente con quien quiere lograr su empatía, en este caso, con la atrocidad perpetrada por el Ejército de Putin y también por el éxodo de su pueblo”.

La barba de los últimos días: aquí sigo

Un rostro, el de Volodímir Zelenski que ha sufrido un cambio físico, en sus últimas apariciones aparece con barba “con lo que quiere dar la imagen de que van pasando los días, va pasando el tiempo y aquí sigo: lanzando mensajes, lanzando ánimos y lanzando denuncias ante lo que está haciendo el Ejército ruso. Está reflejando el paso del tiempo y decir que no han podido conmigo y podría afeitarse porque -como todo hombre sabe-, con una maquinilla eléctrica tarda cinco minutos escasos”, dice el experto en lenguaje no verbal y oratoria, “si no se ha afeitado es porque no se quiere afeitar porque mima cada detalle de su comunicación”. Un aquí sigo para aquellos que no daban un duro por este actor y del que aseguraban saldría huyendo.





Su vestimenta militar: cercanía a su pueblo, a su Ejército y al resto de países

Desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, a Zelenski le hemos visto, tan solo, con vestimenta verde oliva, bien militar o similar a un uniforme de soldado. No es algo elegido al azar, no es casualidad sino más bien causal, “¿esto que significa? La ciencia lo llama sentido de pertenencia a la tribu, es convicción por persuación, persuasión por imitación. La ciencia nos dice que cuando vemos a alguien que nos cuenta a algo y le vemos como perteneciente a nuestro mismo grupo social tiene más fácil convencernos, no es alguien con traje y corbata dentro de un despacho oficial que está en su mundo. Él no, se viste como ellos y aunque no coja un arma, su arma es la comunicación”.

Los aplausos de nuestros diputados y senadores

Hasta aquí, nos hemos basado en las imágenes, mensajes, discursos pasados, ya pronunciados por Zelenski. ¿Qué pasará esta tarde? ¿Convencerá a un parlamento como el español en donde hay más de una señoría más inclanada hacía la parte rusa? ¿Conseguirá que le aplaudan unanimemente o veremos a algún parlamentario aplaudir con manos blandas?

Pese a que las respuestas forman parte del futuro, el profesor Martín Ovejero afirma que " en todo acto de comunicación funciona mucho los prejuicios, no creo que hoy vaya a cambiar la opinión de nadie. Estoy deseando ver el mensaje de Zelenski, deseando ver el mensaje de Pedro Sánchez y ver cómo se aplaude porque se aplaude tranquilamente o con los brazos en alto, es decir, es que las cosas cambian por completo en cómo te involucras con el aplauso, si le miras a los ojos, si miras al vecino o si lo haces por inercia para que no digan".

Lo que sí podemos adelantar es que Volodímir Zelenski pedirá ayuda, contará lo que está sucediendo en Ucrania detanllando la última hora de la invasión y hará una referencia directa a nuestro país ¿será la invasión francesa de 1808?