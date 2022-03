En mayo de 2019 pasó de comediante a sexto presidente de Ucrania gracias a una abrumadora mayoría que rozó en las urnas el 75 por ciento del voto frente a Petró Poroschenko. Desde que el pasado jueves Rusia comenzara su invasión sobre la antigua república soviética, Volodimir Zelenski (Krivói Rog, 1978), se enfrenta a una guerra sin precedentes en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y al desafío más difícil de su corta carrera política.

“Putin comenzó una guerra contra Ucrania y contra todo el mundo democrático. Esta noche, en todos los frentes, el enemigo utilizará todas las fuerzas disponibles para romper nuestra resistencia”, aseguró Zelenski a sus compatriotas en un mensaje tras el primer día de ataques indiscriminados del presidente ruso, Vladímir Putin.

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. ???? has embarked on a path of evil, but ???? is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

A partir de ese momento, y lejos de huir, Zelenski se convertiría precisamente en esa hercúlea resistencia, algo que la megalomanía del jefe del Kremlin no llegó a predecir. “Nuestros militares están aquí, los ciudadanos, la sociedad, estamos todos aquí, defendiendo nuestra independencia, nuestro Estado. Y aquí seguiremos”, dijo como vestigio de su increíble valentía personal.

Erigido como el defensor de Ucrania en tiempos de guerra, el que una vez fuera actor y humorista simboliza ahora el principal obstáculo entre la Rusia liderada por Putin y su ansia expansionista, cuyo objetivo no es otro que la resurrección de la antigua URSS.

Aunque muchos nunca habrían apostado por ello, lo cierto es que Zelenski ha devuelto al tablero político ese maltratado orgullo patrio y una fe inusitada en su nación para transfigurarlas en la principal y más efectiva de las armas frente a la ofensiva por tierra, mar y aire de Rusia contra Ucrania. “Lucharemos el tiempo que sea necesario”, llegó a defender este sábado, tras la amenaza del Kremlin de recrudecer los ataques.

De actor a presidente de Ucrania

Hasta hace apenas unos días, buena parte de la población mundial desconocía quién era Volodímir Zelenski. En la cima de su carrera, decidió cambiar su registro como actor, guionista, productor y director para liderar a su país.

De padre judíos, Volodimir Zelenski nació en Kryvyi Rih, al sur de la capital de Ucrania, pero pasó gran parte de su juventud en Mongolia, país asiático fronterizo con Rusia. Esta circunstancia y una educación en ruso pudieron ser determinantes durante su carrera hasta la presidencia del país, ya que se acrecentaba sobre él la sospecha de que pudiera albergar añoranzas prorrusas.

Como hijo de un profesor de informática y de madre ingeniera, Zelenski tenía hilvanado un brillante futuro. En el año 2000 se graduó en la Universidad Nacional de Economía de Kiev con una licenciatura en Derecho, aunque la comedia pronto se convertiría en el eje sobre el que danzaría su vida profesional.

Durante su juventud participaba regularmente en un concurso de comedia en la televisión rusa, hasta llegar a cofundar en 2003 una exitosa productora de televisión con el nombre de su equipo de comediantes, 'Kvartal 95'. La compañía producía programas para la cadena ucraniana 1+1, cuyo controvertido propietario multimillonario, Ihor Kolomoisky, se uniría años más tarde al proyecto político de Zelensky como mecenas de su candidatura presidencial.

Su carrera televisiva y cinematográfica se consolidó en películas como 'Love in the Big City' (2009), 'Office Romance. Our Time' (2011), 'Rzhevsky contra Napoleon' (2012) y 'Love in Vegas' (2014). Su rol más celebrado como comediante fue en la serie de televisión 'Servant of the people' (Servidor del pueblo), en la que encarnaba a un profesor de escuela catapultado a la presidencia después de que un estudiante publicara un vídeo viral de él criticando la corrupción en política en Ucrania.

#Viral | El presidente de Ucrania????, Vladimir Zelenski se hizo fama en la carrera presidencial en una serie llamada “servidor del pueblo”, en la cual interpretaba a un profesor que se vuelve Presidente.



Una de las escenas es un sueño donde pasa esto: pic.twitter.com/alICaf4QSR — Diario La Huella (@LaHuellaSV) February 24, 2022

Una muestra más de que la ficción –en ocasiones– supera a la realidad es la decisión de los productores de esta serie montar un partido político con Zelenski como revulsivo electoral apenas un año antes de las elecciones generales. La popularidad que llegó a alcanzar la producción televisiva entre sus compatriotas ucranianos supuso todo un soplo de esperanza a pesar de carecer de experiencia bajo otro tipo de focos: los políticos.

Su llegada al Palacio Mariyinsky

A pesar de las dudas y la desconfianza inicial, parte de su triunfo comenzó a consolidarse con su discurso centrado en no ser ni un “socio corrupto de Occidente” ni el “hermano menor de Rusia”. Defender la identidad soberana de Ucrania. El 31 de diciembre de 2018 llegaba al Palacio Mariyinsky.

Consciente de que el desafío que afrontaba al llegar a Kiev era mayúsculo, no dudó de la regeneración política que Ucrania le había pedido en modo de sufragio. Aunque la herencia de un país en continua transformación por dos revoluciones y el deseo de unirse a la Unión Europea y la OTAN apuntaban con recrudecer el conflicto con su vecino ruso, Zelenski –sincero, reformista e idealista– se rodeó de fieles amigos y nombró a colaboradores sin experiencia en cargos de relevancia dentro del nuevo gobierno.

Ahora, y lejos de la seguridad que otorga el incruento guión concebido para la ficción televisiva, Volodimir Zelenski lucha por interpretar el papel más importante no sólo de su vida, sino el de tantos compatriotas ucranianos que no quieren ver prescritas sus libertades.

Had a phone conversation with Chancellor @OlafScholz. Spoke about Russia's shelling of residential neighborhoods in Ukrainian cities during peace talks. Emphasized the need to close the sky over ????. The work on Ukraine's accession to the #EU needs to be accelerated. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 1, 2022