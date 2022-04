Herrera: "Los cadáveres apilados en Bucha recuerdan las peores matanzas de la historia"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Miren, si algo bueno tiene el aluvión de canales de información mediante el cual usted puede saber hoy en día lo que pasa en cualquier rincón del mundo, es que es muy difícil aislarse del conocimiento de las barbaridades o de los crímenes miserables que se cometen en determinados lugares, y uno de ellos es Bucha, en Ucrania. Hay un ejército de desinformadores, de trolls, de bots, de robots… de lo que ustedes quieran, al servicio de Rusia intentando divulgar que las imágenes que vemos con nuestros propios ojos en aquella ciudad, son mentira. Pero Bucha existe y la matanza ha existido, igual que existió la de Katyn, igual que existió la de Paracuellos del Jarama en España. Bucha ha existido y ustedes lo están pudiendo ver y lo ha podido ver Mikel Ayestarán, que lo ha contado aquí a las 7:30 de la mañana en un relato estremecedor.

Cadáveres y más cadáveres, apilados de tal manera que recuerdan las peores matanzas de la historia. Con niños indefensos, con familias enteras que han sido ejecutadas de una manera miserable por parte de esas tropas especiales rusas, especializadas en atrocidades 'Los carniceros de Kadýrov', el checheno. Cuando no se gana una guerra utilizando los canales habituales es cuando aparece el terror, Europa lo sabe bien. Lo ha sabido con Hitler, lo ha sabido con Stalin, lo supo con Milosevic hace no demasiado, lo sabe ahora con Putin.

¿Habrá que dejar de hacer negocios con Putin?, ¿qué podemos hacer ante un genocidio?, ¿qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia y de los supervivientes: la mujer que llega al patio de la casa familiar, se encuentra los cadáveres de su marido, de su hermano; el anciano que llora desconsolado porque vio como mataban a sus vecinos a sangre fría delante de su casa; mujeres que fueron violadas, hombres que fueron mutilados, testimonios que dejan sin palabras. No puede haber lugar más infame para cometer crímenes de guerra que esa ciudad dormitorio de la rutina de la gente normal que va y viene de sus quehaceres, sin ni siquiera sospechar que el demonio de la guerra puede hacerles una visita. Putin es un criminal de guerra, pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante este genocidio?, ¿podemos juzgarle? Claro, habrá que sacarlo de allí y si no sale él, o si no le echan los suyos. La UE lo ha reconocido, hay que analizar posibles nuevas sanciones, pero claro, no pueden ser de tal manera que acaben haciendo más daño al sancionador que al sancionado y en eso es lo que estamos. Porque Europa puede reducir el consumo de gas ruso, pero seguramente no puede prescindir totalmente de él. Nosotros tal vez, en España solo el 10% de gas que importamos es ruso o solo el 5 % que importamos es petróleo. ¿Pero qué hace Alemania?, seguramente tener que pasar frío.

Porque miren, Rusia es como el campesino que dice a unas malas, a mí no me faltarán las patatas y la leche para comer; porque Rusia tiene gas y petróleo, le faltarán bienes de consumo, bienes de equipo pero tiene materias primas. Alemania, Berlín, quiere evitar que San Petersburgo desde donde se dirige Gazprom tome la decisión que perjudique a Alemania y, por lo tanto, ha nacionalizado la filial de la gasista rusa. Pero el problema es que tú puedes controlar el grifo que está en Alemania por el que te sale el gas, pero el grifo que está en Rusia y el gas que pasa por la tubería sigue en manos en Putin.

Zelenski va a estar esta tarde en el Congreso, va a comparecer en el Congreso de los Diputados y bueno, veremos qué metáfora y qué momento traumático del país, siempre lo hace, del nuestro saca para hacer la comparación con Ucrania, la invasión napoleónica y la resistencia la guerrilla española, los atentados del 11M… no lo sé, no lo sé. Aquí se le espera y nosotros lo conoceremos esta misma tarde.

EL PARO Y LA ECONOMÍA





Bueno, hoy el Banco de España va a publicar, actualizar proyecciones macroeconómicas y a reconocer que España se arriesga a pérdidas significativas del PIB. Analizando los datos de paro, pues los contratos indefinidos están subiendo el paro, pero también crece entre los jóvenes. Y si los datos de paro que indudablemente tienen todavía cosas positivas a las que agarrarse, los analizamos desde la perspectiva de Semana Santa, este marzo habría crecido el paro como ha crecido en varios sectores en España. Y, desde luego, es de la menor disminución desde el año 2012, es decir, se está acabando el impulso de la recuperación económica de la pandemia. ¿Qué nos esperará después? Pues no lo sé, miren, hay algunas ideas que ha tenido el gobierno que oiga no son malas.

Por ejemplo, Sánchez dijo ayer: “España despierta”, pero ha tomado una decisión que es la de los microchips, el nuevo Perte, el nuevo plan económico basado los fondos europeos para fabricar microchips y semiconductores en España, de manera que no tengamos tanta dependencia de los chips asiáticos. Y a eso vamos a destinar 11 mil millones de euros que están bien destinados, estos si están bien destinados.





EL NUEVO CURRÍCULO DEL BACHILLERATO





Aunque claro, miren, hoy hay Consejo de Ministros y se va a aprobar elpolémico currículo del Bachillerato, una Educación al completo adaptada al Gobierno, a sus fantasmas, a sus prejuicios, a sus intereses. Es darle una paguita a los chavales y esperar que cuando estén edad de votar se acuerden de lo bonito que es el tío Pedro, 400 euros para ver películas o videojuegos y otra paguita que es lo de pasar de curso con suspensos, como permite ya toda la enseñanza obligatoria en España. Algún día habrá que analizar cómo el progresismo se ha cargado la educación pública con lustros de sectarismo, falso buenismo, intervencionismo y mucho hablar de la derecha que pone en peligro la sanidad pública, que sigue siendo de las mejores de Europa y bla, bla, bla. Pero quien ha logrado que la educación sea una mezcla de fracaso escolar, de burricie ha sido esta izquierda.

El nuevo paso con el bachillerato confirma las intenciones sanchistas de reescribir la historia de España para adaptarla al universo mítico de la progresía. Nada de romanización, que eso suena muy cristiano, nada de Reyes Católicos, nada de Cristóbal colón, nada de la Reconquista, nada que suene, en fin, de en España es una vieja nación y además fue un gran imperio, con perdón, pero fue un gran imperio. Solo se va a estudiar a partir de 1812 y ya verán que cuando nos demos cuenta desde 2018, que fue el año del advenimiento del nuevo Mesías, de la era Sánchez, del gran timonel. Y los chavales sí van a poder estudiar los logros y reformas de la República y todo vendrá marcado por valores de inclusividad, ecologismo, perspectiva de género… que todo suena mucho a ese taller impulsado por el Ayuntamiento del PSOE con el nombre de ‘Píntate el toto’. Yo me veo a los alumnos sin saber quiénes fueron Hernán Cortés o Fray Junípero, pero pintándose el toto a cambio de que les dejen presentarse a la EBAU con una asignatura suspendida y pasar de curso hasta con dos suspensos.

Es decir, bueno ya ustedes se pueden hacer una idea, en lugar de respetar la pluralidad de España, pues entender de determinadass diferencias, la diferencia entre una España y otra y la España correcta a la que hay que, verdad, acudir cuando queramos interpretar la realidad. Aquí no vamos a estudiar a Isabel la Católica, pero bueno, nuestro nuevo ídolo serán las Adrianas Lastras de España.

