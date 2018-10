El medicamento de la vergüenza: lejía para tratar el autismo

Parece de locos, pero existe. Por eso la Consellería de Salud de la Generalitat va a abrir un expediente sancionador contra las personas que organizaron el pasado domingo una conferencia sobre el autismo en la localidad ilerdense de Balaguer. En dichas charlas se promocionaba el uso médico de un producto llamado “MMS”, declarado ilegal por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta sustancia contiene elementos tan peligrosos como el clorito sódico, un compuesto químico común en todos los desinfectantes.

Desde la Generalitat habían advertido a los organizadores de la conferencia que tenían prohibido hacer cualquier tipo de promoción de ese producto. "Ya se les había advertido de que no podían promocionar un producto declarado medicamento ilegal y prohibido desde 2010 por las autoridades sanitarias", decía el tuit de la cuenta de la Consejería de Salud de la Generalitat.

.@salutcat ja els havia advertit que no es podia promocionar un producte declarat medicament il-legal i prohibit des del 2010 per les autoritats sanitàries, i nociu per a la salut si s’ingereix