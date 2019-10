Laura Borràs, en COPE: "Torra es un pacifista convencido que ha condenado siempre la violencia"

Laura Borràs, portavoz de Junts per Cataluña en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista para el 10-N, ha justificado este martes en 'Herrera en COPE' la violencia ejercida en Cataluña por independentistas tras conocerse el fallo del procés. Según ha dicho, "no solo es una sentencia para quienes van a pasar unos 10 años de cárcel por haber cumplido un programa electoral, sino para quienes fuimos a votar el 1 de octubre".

Sobre el tercer grado al que podrían acceder los políticos condenados en dos meses, la dirigente ha dicho que "no debe parecer mal que se pueda aplicar algo que está perfectamente previsto", en relación con el Reglamento Penitenciario que contempla el acceso al régimen de semilibertad.

Borràs ha responsabilizado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "cortar los puentes" y de "no descolgar el teléfono o no responder las cartas" de Torra. "Sánchez, con su actitud, demuestra que no está a la altura del cargo que ostenta", ha sentenciado.

En este sentido, ha dicho que no existe diferencia entre Casado y Sánchez de cara a la negociación de un referéndum de autodeterminación. "Sánchez está dimitiendo de su responsabilidad política", ha señalado.

La cabeza der lista de Junts per Cataluña ha negado que Torra haya legitimado el uso de la violencia porque, según ha dicho, es "un pacifista convencido que ha condenado siempre y en todo momento cualquier forma de violencia".

Borràs ha asegurado haber visto "acciones policiales" que no le "han gustado nada por parte de la Policía Nacional" al tiempo de reprimir las actuaciones violentas de los independentistas. También ha condenado las acciones de "algunos integrantes de la Brigada Móvil" de los Mossos d'Esquadra porque, según ha dicho, "han tenido actuaciones que no se corresponden con lo que debe de ser".

La dirigente independentista ha segurado que "la ciudadanía catalana es pacífica en su conjunto", por lo que ver "un contenedor en llamas" le "horroriza". No obstante, ha dicho que "cualquier ciudad que acoge reuniones del G-20 tiene barricadas y altercados que revisten mayor gravedad". Por eso, ha insistido en "graduar" lo que está ocurriendo y "compararlo con cosas que ocurren en otras ciudades europeas".

Sobre las palabras de Torra, que animó a los CDR a "apretar" en el primer aniversario del 1-O, Borràs ha negado su conexión con el presunto delito de terrorismo que investiga la Audiencia Nacional. A su juicio, el presidente autonómico se refería a "forzarnos a continuar fieles al mandato del 1 de octubre".

En este sentido, ha dicho que los CDR "son asociaciones de personas que se autoorganizan", negando cualquier asociación con el terrorismo. Del mismo modo, ha tildado de "indecente" las palabras del ministro del Interior Marlaska, que dijo que "la violencia en Cataluña ha sido de mayor impacto que en el País Vasco”.

Borràs ha asegurado que ha visitado a "todos" los heridos por los altercados violentos que así lo han querido. "No discriminamos a las víctimas y a los heridos y nos preocupan todos", ha insistido.