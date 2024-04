Un escritor dibuja el perfil narcisista de Pedro Sánchez y por qué nos ha llevado a una “deriva democrática”

La carta de Pedro Sánchez abre tras de sí muchas teorías. Aprovechamos esta noticia para hablar este viernes en 'Herrera en COPE' con Luis Haranburu. Ha escrito un libro llamado 'Pedro Sánchez o el síndrome de Narciso. De la democracia al socialpopulismo autócrata'.

Haranburu, al comienzo de su intervención, explica que un político que piensa en sí mismo como Sánchez “está tipificado en el perfil del narcisista. Hay como nueve parámetros que indican la existencia o no de un narcisista. Efectivamente, nuestro presidente del Gobierno está inmerso en los nueve. Esto explica la deriva democrática a la que nos ha llevado, con una fuerte crisis política que ahora se trata de solventar mediante una rara desaparición durante 4 o 5 días para desvelar el próximo lunes, no se sabe muy bien el qué”.

La polarización es total. Porque él es todo. “Desempeña la bondad, la bella y todos los demás son pura escoria y sombra. Gente que envidia y acecha al que es elegido por los dioses. Él es el ser grandioso. Él es el que se cree único y especial, pero necesita ser querido y admirado. Tiene falta grave de empatía y se esconde detrás de la capa del victimismo”.

Nuestro presidente es víctima de sus fantasmas, en palabras de este escritor.

¿Le cuadra la característica del socialpopulismo? De alguna forma, “estamos ante un cambio de régimen híbrido que yo lo he calificado como eso. Es un pensamiento que tiene su origen en el socialismo, pero tiene una deriva inmediata: el populismo. Nuestro presidente se ha contagiado. Tiene las amistades que tiene en su Gobierno... de vocación bolivariana”.

"Zapatero guía la política exterior del Gobierno"

El efecto de la carta de Sánchez, que ha estudiado Luis, es el cierre de filas del PSOE. Curiosamente, dice Herrera, capitaneados por Zapatero. Algo que tendría cierto sentido porque “está en todas las salsas, después de la terrible escabechina que sufrimos en Madrid. Zapatero es el componente de todas las salsas y la política de Sánchez es la continuación de sus políticas nefastas”. Ahora, observamos que “Zapatero guía la política exterior del Gobierno y calienta motores para animar una respuesta de índole populista de sostén a Sánchez, que se siente abatido, triste y malquerido”.

Haranburu recuerda que “no es el anuncio del fin del mundo para los socios de nuestros presidentes. Hay una mezcla de varios factores. También puede haber un pánico ante el escenario que se le presenta los próximos meses. Lo que vaya a ocurrir en España, ocurrirá de inmediato. No sé si va a dimitir, aunque creo que no va a ocurrir. En todo caso, puede posponer su decisión al 5 de junio, que es cuando puede convocar elecciones”.

No tiene presupuestos, dice el escritor, no puede hacer leyes tampoco “porque se las vetan sus socios. Entonces, aguantará como sea hasta el 5 de junio y una posible salida. Pero el lunes no va a dimitir”.

Por último, denuncia que la situación de la sociedad se encuentra enferma moralmente y “eso se cura con cultura, frescura y la historia no está para estas andaduras. Encima, nos viene nuestro presidente reivindicando que 9 de cada 10 votos son suyos. Entonces el mundo no entiende nada”.