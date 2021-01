Las nuevas formas que tiene Hacienda para realizar inspecciones

Con el nuevo año, llegan (como es de costumbre) los impuestos y obligaciones para los contribuyentes. Sin embargo, tal y como cuenta J. Tahiri en ABC, Hacienda ha encontrado nuevas formas para realizar inspecciones en plena pandemia y esto provoca una indefensión en el contribuyente. Las llamadas telefónicas se están convirtiendo en la principal vía para llevar a cabo estas inspecciones y no está calando especialmente bien en el sector económico. El responsable de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Javier Gómez Taboada, ha calificado esta medida: "La apuesta por las nuevas tecnologías debe tener un componente de voluntariedad, ya que hay una gran brecha digital", decía.

Asimismo, la presidenta de esta Asociación pidió "más recursos" para poder cerrar las inspecciones "como es debido". Los litigios ante el Fisco los pierde, en su mayoría la Agencia Tributaria están alcanzando el 80% en algunas de las CCAA.

Los retrasos de Hacienda para publicar las Tasas Google y Tobin tampoco hacen la tarea sencilla. Más problemáticas en el horizonte fiscal. Esto hace que los que están obligados a pagar no sepan cómo ni qué pagar. Las incógnitas a despejar suben. Eduardo Gracia, vicesecretario de Aedaf, insiste en esta premisa. Una problemática, por cierto, que traspasaría fronteras: "Nos llaman agencias internacionales con gran desasosiego porque aún no saben cómo pagar el impuesto. No creo que demos una buena imagen del país. Estamos a casi 1 de febrero y seguimos sin poder expliclarles a los clientes cómo pagar", adelantaba.

El ministerio además todavía no tiene listo el reglamento para una ley que obliga a los intermediarios como asesores o abogados a revelar la información fiscal de los clientes. Esta norma se publicó en el BOE el penúltimo día de 2020, y los asesores aún desconocen qué información facilitar ni la fecha límite. Bruselas aconsejó que fuera el 28 de febrero.

Julio Ransés, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado desde noviembre

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha elegido a Julio Ransés Pérez Boga como nuevo presidente, por lo que repite en el cargo tras su primer mandato entre 2012 y 2015 y sustituye en el puesto a Berta Tomás Vidal, que ha estado al frente de la misma desde febrero de 2018.

El nombramiento se produjo en la Asamblea General que renovaba de forma parcial los miembros de su junta de Gobierno y se ha mostrado dispuesta a participar en los grupos de trabajo que se propongan para mejorar el sistema fiscal y, en especial, en el ámbito de lucha contra el fraude.

Julio Ransés Pérez Boga es inspector de Hacienda del Estado desde 1997 e interventor y auditor del Estado en excedencia. Actualmente, es jefe del Equipo de Inspección en la Delegación Especial de Galicia, en A Coruña.