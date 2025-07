La jueza deja claro a Juana Rivas cómo debe ser la entrega de su hijo Daniel a su padre: sin cámaras ni coacciones

La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha decidido repetir este viernes la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, el italiano Francesco Arcuri, pero con un cambio radical en las condiciones. La entrega anterior, programada para este martes, acabó suspendida tras una escena caótica en el Punto de Encuentro Familiar, donde el niño, Daniel, de 11 años, rompió a llorar delante de las cámaras y afirmó entre sollozos: “Me va a matar cuando vuelva, no puedo volver”.

Una nueva entrega condicionada

La magistrada ha dejado por escrito en una providencia, a la que ha tenido acceso la Cadena COPE a través de su jefe de Interior, Juan Baño, que la nueva entrega deberá realizarse sin “ningún tipo de fuerza o coacción” y evitando cualquier “exposición innecesaria del menor”, aludiendo directamente al espectáculo mediático vivido hace apenas 48 horas.

La jueza ha citado a las partes este miércoles para instruirlos sobre cómo debe hacerse este segundo intento de entrega. Esta vez, la cita no tiene ni hora ni lugar público, precisamente para garantizar que no se repitan las imágenes que dieron la vuelta al país. El objetivo es proteger el interés superior del menor, tal y como establecen los tratados internacionales y la legislación nacional en materia de infancia.

Europa Press Francesco Arcuri, el excompañero de Juana Rivas, a su llegada al punto de encuentro familiar. A 22 de julio de 2025, en Granada

El abogado del padre, Enrique Zambrano, no ha escondido su indignación por lo sucedido el martes. En declaraciones recogidas por Juan Baño, denunció que se trató de “unos bochornosos y lamentables hechos”, en los que el verdadero perjudicado fue el niño. Aseguró, además, que “cuando ha podido haber una interacción entre el padre y el hijo ha sido absolutamente positiva, pero el mayor de los hijos la ha reventado”. Se refiere a Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, de 19 años, que acompañó a su hermano en todo momento.

Traslada la batalla a Italia

Mientras tanto, la estrategia de la defensa de Juana Rivas se traslada ahora a Italia, donde Arcuri será juzgado este próximo mes de septiembre por un presunto delito de malos tratos. La abogada de Rivas, María Martos, considera inconcebible que ese proceso judicial vaya a celebrarse con la víctima presunta, el hijo menor, acompañando al acusado. “Nos parece algo absolutamente increíble y desproporcionado que en un procedimiento penal la principal víctima vaya de la mano a la sede judicial el día del juicio de la persona acusada por maltratarle. Tenemos que impedir o tratar de impedirlo”, afirmó.

En paralelo, el Tribunal Constitucional español ha inadmitido el recurso de amparo de Juana Rivas, en el que pedía frenar la entrega del menor al entender que los tribunales no habían escuchado adecuadamente al niño. El TC argumentó que no puede pronunciarse hasta que la Audiencia de Granada, a la que también se ha recurrido, no se pronuncie primero. Además, el juzgado de Granada subraya que el menor ya fue escuchado y que sus declaraciones variaron según la persona adulta que estuviera presente.

EFE Juana Rivas llega visiblemente afectada al punto de encuentro fijado por orden judicial para que su hijo menor se reencuentre con su padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia, este martes en Granada

El caso sigue sumando tensiones entre España e Italia, pero los tribunales españoles, al igual que los italianos, insisten en que no hay pruebas concluyentes que indiquen riesgo para el niño si regresa con su padre. En Italia, el menor es supervisado semanalmente por un juzgado sin que consten indicios de maltrato.

Mientras la entrega se pospone hasta el viernes, el debate público crece. Expertos como el psicólogo forense Javier Urra y la neuropsicóloga Aurora García Moreno coinciden en que el menor ha sido víctima de una exposición mediática dañina. Urra fue claro: “El niño no debe elegir entre papá y mamá frente a las cámaras”, y advirtió del daño que provoca una presión emocional de este calibre. García Moreno alertó de que Daniel puede llegar a “normalizar conductas disfuncionales” si no recibe ayuda psicológica y un entorno seguro cuanto antes.