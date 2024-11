Javier Hidalgo niega haberse reunido con Sánchez, pero admite que tuvo relación con Ábalos y Aldama

El exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ha afirmado que es "falso" que se haya reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha negado que la compañía Air Europa recibiese trato de favor por parte del Gobierno durante su rescate en pandemia.

Hidalgo ha comparecido en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde se ha negado a contestar a las preguntas de los senadores al acogerse, según ha dicho, a su derecho a no declarar.

Este empresario ha hecho una intervención inicial en la que ha dicho que le entristecen los "bulos" y ataques mediáticos recibidos tras haber sacado adelante una compañía de 14.000 empleados.

"Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios. Esa es toda mi relación con el señor presidente", ha afirmado ante los senadores.

También ha dicho que es falso que en su declaración como testigo en el 'caso Koldo' ante la Audiencia Nacional manifestara que no se acordaba de haberse reunido con la mujer del presidente, Begoña Gómez, pues lo que preguntaron "de forma torticera", ha explicado, es con quien estuvo el 24 de junio de 2020.

"Es falso que afirmase en mi declaración como testigo que no conocía al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ni al asesor Koldo García, tal y como han publicado varios medios de comunicación", ha exclamado este empresario.

Air Europa recibió un trato "desfavorable" frente a iberia

Además, ha explicado varios detalles del préstamo que la aerolínea Air Europa recibió durante la pandemia para sostener que su compañía recibió un trato "desfavorable" con exigencias más duras y una ayuda más tardía que la recibida por otras entidades como Iberia.

"No fue un rescate, fue un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa y fue una de las últimas compañías aéreas de nuestro nivel en recibir ayudas", ha recalcado.

Al Senado ha llevado además todos los contratos con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y también una carta que, según ha dicho, remitió en marzo de este año a dirigentes del PP, incluido su presidente, en la que ofrecía aclaraciones y ante la que no obtuvo respuesta.

Hidalgo, que ha sido citado a través de un edicto judicial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al no lograr el Senado localizarle, ha denunciado que recibió la notificación hace dos días en Los Ángeles, con un día menos del plazo legal para acudir a la cita.

"Es falso que haya estado huido, siempre he estado disponible y localizable", ha recalcado.

la asesora de MOncloa al servicio de Begoña gómez

Antes de la comparecencia de Hidalgo, también pasaba por la comisión la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que participó en gestiones con la Universidad Complutense para la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y que al igual que el empresario también se ha acogido al derecho a no declarar ante los senadores de los diferentes grupos de la Cámara Alta.

Álvarez ha agradecido el interés por su comparecencia y ha señalado que cumple con la obligación constitucional de comparecer ante la comisión, cuyo objeto se amplió para incluir el 'caso Begoña Gómez'.

No obstante, a continuación la asesora de Moncloa ha expresado que, con todo respeto a los senadores que integran la comisión, no iba a contestar a las preguntas que le formularan, acogiéndose a su derecho a no declarar: "Dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas".