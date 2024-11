La asistente de Begoña Gómez en Moncloa rechaza declarar en el Senado por estar judicializada la causa

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que participó en gestiones con la Universidad Complutense para la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se ha acogido al derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' por estar judicializadas las cuestiones por las que se la llamó a comparecer.

En una intervención previa a las preguntas de los grupos parlamentarios, Cristina Álvarez ha agradecido el interés por su comparecencia y ha señalado que cumple con la obligación constitucional de comparecer ante la comisión, cuyo objeto se amplió para incluir el 'caso Begoña Gómez'.

No obstante, a continuación la asesora de Moncloa ha expresado que, con todo respeto a los senadores que integran la comisión, no iba a contestar a las preguntas que le formularan, acogiéndose a su derecho a no declarar: "Dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas".

El 20 de diciembre ante el juez peinado

La comparecencia de Álvarez en la Cámara Alta se ha producido un día después de que el juez Juan Carlos Peinado la haya citado a declarar el próximo 20 de diciembre como testigo en la causa en la que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marcas e intrusismo.

En el sumario de la causa consta un correo electrónico en el que Álvarez trasladó a Reale el interés de Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.

Además, en otros 'emails' se refleja que la asesora participó en gestiones con la Complutense relacionadas con la cátedra extraordinaria de Gómez.

La propia Gómez ha aportado al juez correos que evidencian que la asesora de Moncloa participó en gestiones y aparece con un 'email' de una cuenta personal, aunque también consta con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.