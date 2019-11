El presentador de ‘Herrera en COPE’ lanzó un comentario irónico al respecto que no ha parado de ser comentado en Twitter durante las últimas horas

La sentencia de los ERE ha tenido un gran eco mediático durante las últimas horas, al ser este uno de los casos de corrupción más polémicos de la historia de España. Las redes sociales tampoco han sido inmunes al calado de la noticia, y muchos las han empleado para valorarla. Es el caso de Carlos Herrera, que ha tirado de sentido del humor en lo que respecta al caso.

“Hay que reivindicarlo. Es justo”, ha escrito en Twitter el presentador de ‘Herrera en COPE’. Junto al texto, ha adjuntado una imagen en la que puede leerse lo siguiente: “Llibertat Presos Polítics Andalusos”. Unos lazos rojos y un emoticono de aire intelectual adornan el mensaje, sobreimpreso sobre un fondo también rojo.

Hay q reivindicarlo. Es justo. pic.twitter.com/vifgBdr6DE — carlos herrera (@carlosherreracr) November 20, 2019

Los retuits y los ‘Me gusta’ no han dejado de sucederse minutos después de que Herrera publicase este tuit. La mayor parte de usuarios que han decidido responderle lo han hecho con la misma ironía de la que ha hecho gala el comunicador almeriense.

“Los dirigentes del PSOE de Andalucía están ‘oprimits’ por el estado español ‘feixista“, ha comentado un usuario. “Me solidarizo con los chorizos políticos, pongo un lazo de solidaridad con estos”, ha sido otra de las respuestas, con un lazo verde (en referencia al color predominante de la bandera de Andalucía) como aderezo.

“Lazo verdirrojo mejor, ¿no? Verde por Andalucía y rojo por el PSOE”, ha sugerido otro tuitero. “Y también ... ‘Lo volveremos a hacer’… o en Andaluz. ‘Amo ah sé otra vé...’ “, ha comentado otra usuaria más.

La sentencia de los ERE, que se conoció este martes, supuso una condena de seis años de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Su predecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado con nueve años de inhabilitación, los mismos que la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez.