El tuit de María Jesús Montero imperdonable para las redes tras la sentencia de los ERE

María Jesús Montero ha sido objeto de incontables críticas en Twitter este martes. A la ministra de Hacienda en funciones no se le perdona un mensaje que publicó en esta misma red social el 2 de julio de 2013. El tuit ha sido recuperado ahora debido a su contenido, de plena actualidad a estas horas: los ERE de Andalucía.

“Yo también soy hoy Antonio Lozano, Ventura, Magdalena Álvarez, Salgueiro, Valverde y tantos otros. Mi apoyo y compromiso”, escribió Montero hace más de seis años. Casi todos los mencionados en el texto han recibido condena por el caso de los ERE, cuya sentencia se ha conocido hoy.

Antonio Vicente Lozano, ex Director General de Presupuestos de la Junta de Andalucía (2002-2009), ha sido condenado a nueve años de inhabilitación. Idéntica pena ha recibido Magdalena Álvarez, ex Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz (1994-2004), a la par que ex ministra de Fomento. También José Salgueiro Carmona, ex consejero de Hacienda en 2004 y viceconsejero entre 1990 y 2004.

“¿Y quién prefieres ser, Chiqui?”, es la pregunta retórica que acompaña al tuit de una usuaria que ha repescado el mensaje de la ministra Montero en 2013. Varios pantallazos con la sentencia de los ERE aparecen debajo de su interpelación.

“Ya lo dejó claro, ella también es una sinvergüenza, como todos dentro del partido más corrupto de la historia de España. ¡Qué son 800 Millones pa arriba pa abajo, Chiqui! Eso es calderilla, y, como dice Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie, así que nadie lo echará en falta”, ha sido una de las contestaciones recibidos por la tuitera @SofiaaAller tras su ejercicio de hemeroteca tuitera.

Pero el mayor número de respuestas han llegado al hilo de las palabras originales de Montero. “Dónde están el millón y medio de vacunas que desaparecieron en Andalucía. Tú eras Consejera de Sanidad y después Consejera de Economía. Tendrás algo que decir. Los andaluces decentes lo esperamos”, ha contestado una usuaria.

“Di que sí, Marisú. 1.000 millones por aquí, 1.000 millones por allí, chiqui. Por un robo ecosostenible, igualitario y biodegradable”, ha comentado otro tuitero. “A ver el tiempo que tardas en borrar este tuit... 3… 2…1… La Chiqui apoyando a sus amigos de toda la vida...”, ha escrito Inés Velo, del PP andaluz.

“O sea, te defines como delincuente, choriza, ladrona, malversadora y convicta. Muy bien, ya teníamos una idea, pero así nos queda más claro”, es otra de las numerosas críticas que se pueden leer bajo un tuit, el de la ministra de Hacienda, imperdonable hoy para las redes.