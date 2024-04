Este local de Barcelona recibe una reseña lamentable y su respuesta es aplaudida por su educación: "Señora"

Las reseñas en internet son vitales para los negocios, porque de ellas depende, muchas veces, que la gente vaya a consumir su producto. Sobre todo, en el sector de la hostelería. Lo normal es que si vas por primera vez a una ciudad que no conozcas, hagas una búsqueda en Google o TripAdvisor de buenos sitios para comer o cenar. Por eso, los establecimientos están muy atentos a estos portales, porque una valoración alta se traduce en más clientes.

Este es un buen sistema para filtrar malos comportamientos por parte de establecimientos o mala calidad en la comida, ya que en muchos casos, hay locales que no cumplen los mínimos que la gente solicita al visitar un bar o un restaurante. Y, sobre todo, premiar a aquellos que se lo trabajan y consiguen ofrecer un buen servicio.

Sin embargo, el problema de este sistema es que, en ocasiones, habrá algún cliente que, por alguna razón, se salga de lo convencional y ataque al restaurante o bar por motivos no tan entendibles, o que directamente son falsos. Esto es lo que ha pasado en un local de sushi, cuya respuesta a la reseña ha sido muy aplaudida en redes sociales.

Ha sido la cuenta @soycamarero la que se ha hecho eco de esta situación con un post en la red social X (antes conocida como Twitter), de la cual muchos usuarios han reaccionado en las últimas semanas por la gran respuesta del establecimiento ante una reseña muy dura.

El restaurante se llama Nori Sushi, y se encuentra en un barrio de Barcelona. El cliente le puntúa con tres estrellas, lo cual no es un suspenso, pero sí una calificación algo baja. "Todo bien, pero qué pena el horario. Siempre cerrado cuando yo quiero pedir. Los días que está abierto tiene horario limitado, y luego lunes y martes cerrado. Pues la verdad, esto es una pena", comienza la opinión por parte del usuario.

"Tendré que buscar algún restaurante parecido que sí abran todos los días y que, cuando esté abierto, no tenga que correr porque van a cerrar. Pongo el comentario porque ya van muchísimas veces que encuentro cerrado justo cuando me muero de hambre, y como estoy con hambre pongo en función de mi satisfacción, que ahora es cero. Y una de las razones es el precio, que barato no es", prosigue.

Ante ello, el local no se quedó atrás, y decidió defenderse alegando que los trabajadores tienen su derechos. "Señora, tenemos un horario de 13.00 a 16.00 horas y de 19.00 horas a 23.00 horas de miércoles a domingo. Respete el descanso del personal", señala en el inicio de la respuesta.

"Si no es suficiente para usted, busque otro restaurante donde le den lo que busca, pero en Nori Sushi respetamos los horarios para que los trabajadores puedan tener una vida digna. Un saludo", termina el encargado del local. Una respuesta que muchos han catalogado como perfecta, por lo educada que es ante una reseña que podía hacer mucho daño a su negocio.