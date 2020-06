Indignación por el incumplimiento de las medidas de seguridad en la protesta de Barcelona contra el racismo

Barcelona ha sido una de las ciudades que se han sumado a la condena de la muerte el pasado 25 de mayo de George Floyd,el ciudadano de raza negra que murió tras sufrir la agresión y el abuso policial de EEUU.

Unas 3.000 personas, según la Guardia Urbana, dependiente del Gobierno Municipal de Ada Colau, se han concentrado en la plaza de Sant Jaume de la ciudad condal este domingo para mostrar su repulsa a los actos racistas, bajo el lema 'Las vidas negras importan'.

Muchos de los manifestantes han asistido a la movilización vestidos de negro y las mascarillas obligatorias, ya que el elevado número de personas en un mismo espacio obliga a ello, pese a estar al aire libre.

Pero una cosa es que se haya cumplido con esta medida, y otra es que se haya respetado la distancia de seguridad entre los participantes, pese a que los organizadores insistían mucho en mantener la separación necesaria. Incluso estos organizadores tuvieron que repartir mascarillas y guantes par aquellas personas que acudieron a la cita sin ambos complementos.

Desde las redes sociales se han difundido gran cantidad de vídeos sobre la manifestación en Barcelona donde, más allá de mostrarse en contra o a favor del mismo, se puede observar con claridad cómo no se ha podido respetar la distancia de seguridad.

Barcelona. Ahora. Manifestación frente al Consulado de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd pic.twitter.com/zs0bAbkNC1 — Eli Gaona (@Eli_Gaona) June 1, 2020

Los que se muestran contrarios a la movilización, critican que haya personas que arriesguen su propia seguridad para manifestarse por las injusticias que se cometen en el exterior, y no se la jueguen para protestar por la gestión del Gobierno de su propio país, como podría ser el de España, a juicio de esta usuaria.

De toda la vida... Condenar la brutalidad policial en Minneapolis y el racismo en EE.UU, justifica los riesgos... Denunciar una gestión del gobierno DE AQUÍ que condicionael presente y el futuro DE AQUÍ, poco menos que bioterroristas... — May Day (@josemariamayo) June 7, 2020

No son pocos los que han recurrido a la ironía, y afirman que lo ocurrido en la manifestación contra el racismo no se podía saber, estableciendo un paralelismo a lo ocurrido el pasado 8 de marzo, cuando desde el Gobierno de España se admitió la celebración de la marcha en favor de la igualdad de la mujer bajo el pretexto de que no se conocían los efectos que podría provocar en nuestras fronteras el COVID-19.

No se podia saber — falton_crest (@FaltonCrest) June 7, 2020

Lo del 8 Marzo y Vistabella fue una imprudencia , como le llaman a esto ��☣️☣️�� — Aguacatecar ���� ‏(�� en casa��) (@limitehonda) June 7, 2020

Reivindicación justa y necesaria. ¿Es el momento?¿Es la forma?¿Es necesaria más DISTANCIA? Creo que no teníamos que VOLVER A COMETER LOS MISMOS ERRORES, el bicho puede volver a sacudirnos... https://t.co/nWxNpBAECLpic.twitter.com/q3PkOqsRup — Grego De la Mancha (@GregoDelaMancha) June 7, 2020

Algunos usuarios en las redes sociales han lamentado además que ningún integrante del Ejecutivo Central hayan condenado estas manifestaciones en contra del racismo, que podrían poner en riesgo la salud pública y traer nuevos rebrotes del coronavirus.

No veo a Echenique, Errejón, o a los marqueses de Galapar condenando las concentraciones en pos de la salud pública...ay!!! Si es que de verdad!!!! Que todo depende del prisma con el que se mire.... — Godric MMA (@MMAGodric) June 7, 2020

Si hay un brote de coronavirus q no los atiendan en urgencias.... Ahora no es el momento, panda de imbeciles — Ramon (@Ramon39483772) June 7, 2020