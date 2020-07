El desplante de Gabriel Rufián a Ada Colau en "48 horas"

Poner en duda la gestión de la supremacía catalana tiene sus consecuencias. En esta caso, la víctima ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau quien ha cometido el error de contradecirse en declaraciones a la prensa. El verdugo que ha dictado la sentencia ha sido el líder independentista Gabriel Rufián. A través de twitter, ha querido dejar en evidencia a la alcaldesa.

48 horas. En fin. pic.twitter.com/VSlD2mYmmC

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 17, 2020

No es la aprimera vez que el "macho alfa" de la política catalana arremete contra las inconmgluencias de aquellos que no piensan, o no actuan con él lo haría. Uno de estos últimos ejemplo de utilización innecesaria de este desdoblamiento, lo ha protagonizado la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialistas Meritxell Batet, quien informaba de haber compartido “una comida con las y los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso” a fin de tratar diversos asuntos de la actualidad política y de la actividad parlamentaria.

Tras esto, un tuitero no dudo en considerar “ridículo decir "las y los portavoces". Con decir "los portavoces" se expresa de manera inclusiva a los portavoces hombres y a las portavoces mujeres. No vais a cambiar el lenguaje, menos aún cosas que están bien como están”. Y ante la duda, mejor preguntar a los expertos en la lengua, en este caso a la Real Academia Española, como hace un tuitero. La RAE responde a dicha consunta de manera muy clara, señalando que “salvo que la mención de ambos géneros sea un factor relevante en el mensaje, esos desdoblamientos son innecesarios desde el punto de vista lingüístico. El masculino gramatical «los estudiantes» incluye en la referencia a hombres y mujeres”.

