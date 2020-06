El periodista Javier Negre ha respondido este sábado al diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, después de que este le mandara a trabajar a un 'top manta' tras la publicación de un polémico vídeo con un inmigrante en una playa gallega. Unas críticas al hasta hace poco redactor de El Mundo a las que se ha sumado el líder de 'Más País', Íñigo Errejón, que afeaba su conducta a Negre, al que llegaba a calificar de “miserable”.

La discusión en concreto entre el periodista y el parlamentario catalán ha detonado en que Negre se convirtiera en la noche de este sábado en tendencia en las redes sociales. Un enfrentamiento en el que el protagonista del canal de Yotube 'Estado de Alarma' recordaba un episodio del pasado de Rufián en relación a su currículum laboral.

El vídeo de Negre en el 'top manta' de una playa

Javier Negre compartió este sábado a través de su canal de Youtube un vídeo que ya se había hecho viral en otras redes sociales en el que mantiene una conversación con un mantero en lo que él mismo denomina el paseo marítimo de “una playa de Galicia”. El periodista se acerca hasta el dueño del top manta para afearle la “ilegalidad” de su negocio: “Amigo, ¿tienes permiso para estar aquí o no? Pero esto es ilegal, ¿no? Lo es”.

“Eso son pirateo, esta mal vender eso, es copia falsa, ya. Tu sabes que hay partido político que es Vox, que quiere quitaros todo esto, ¿no? No te gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque os quitarían el grifo de la ilegalidad...”, comentaba al finalizar el vídeo. Una imágenes en las que se aprecia como el mantero, probablemente inmigrante, no puede responder a Negre porque, parece, no habla español.

La crítica de Rufián y Errejón

Una de las figuras políticas que se lanzaba a las redes sociales a criticar el vídeo de Negre ha sido el líder de la formación política Más País, Íñigo Errejón. A través de su perfil en Twitter, el ex dirigente de Podemos escribía: “¿Quiere usted distinguir a un miserable? Lo reconocerá por su servilismo con los ricos y su chulería y ensañamiento con los pobres”.

Por su parte, el comentario más polémico llegaba por parte del diputado de ERC, Gabriel Rufián, que llegaba a mandar a Negre a trabajar junto al inmigrante “cada día 12 horas al día”. “Lo de Javier Negre se cura en la calle a 40 grados frente a una manta vendiendo lo único que puedes vender durante 12 horas al día. Cada día”.

La dura respuesta de Javier Negre

Sin embargo, el periodista sí que iba a responder a Rufián con un mensaje que recordaba un episodio de su pasado relacionado con un despido por absentismo laboral. “Hola Gabriel Rufián, de blanquear terroristas a blanquear el comercio ilegal. Por cierto, lo de Rufián se cura yendo a trabajar a la empresa de la que le echaron por absentismo laboral”.