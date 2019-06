La frase de Esperanza Aguirre sobre Pedro Sánchez que ha dejado a todos de piedra

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, nunca deja indiferente con sus declaraciones. Apartada de la primera línea política en los últimos años, sigue dando de vez en cuando su opinión sobre los temas de actualidad, sin miedo a decir lo que piensa, aunque escueza a los políticos de otras formaciones o de la suya propia.

Esta vez, Aguirre ha decidido reaparecer en el programa estrella de La Sexta, 'La Sexta Noche', donde ha sido entrevistada por el presentador del espacio, el periodista Iñaki López. Una entrevista que se emitirá este sábado, pero de la que ya hay un anticipo.

En el vídeo se puede ver cómo López pregunta a Aguirre cuál es su opinión ante la posibilidad de que el PP se abstuviera en la investidura de Pedro Sánchez. La respuesta de la expresidenta de la Comunidad de Madrid deja sorprendidos a todos.

"A mí no me parecería tan mal que se abstuviera el PP", dice Aguirre. "A mí, eh", continúa, "pero esto sí que es personal. Yo lo veo posible, ¿por qué no? El PSOE se abstuvo para que gobernara Mariano Rajoy”.

Una decisión que Aguirre justifica, siempre que el PSOE no dependa de los independentistas ni de Podemos para poder gobernar.

La argumentación de Aguirre, eso sí, parece que no coincide con la del actual líder del PP, Pablo Casado, que ya advirtió de que su formación no iba a facilitar la investidura de Sánchez. Casado dejaba, eso sí, la puerta abierta a que Navarra Suma, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP, se abstuviera en la investidura de Sánchez, como ya propuso Javier Esparza, siempre que el PSOE permita a la formación navarrista gobernar en la Comunidad Foral y el Ayuntamiento de Pamplona.