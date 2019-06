Casado pide a Sánchez evitar tacticismos y no demorar la investidura

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al socialista Pedro Sánchez evitar "tacticismos" y no demorar el debate de investidura, y ya ha adelantado al Rey que su partido no va a apoyar la reelección del líder del PSOE ni facilitar con su abstención que salga elegido, aunque no se opone que otros partidos constitucionalistas como Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (UPN) o Coalición Canaria puedan abstenerse para facilitar que supere la segunda votación.

Eso sí, Casado ha solicitado a Sánchez que la sesión de investidura "no se dilate", que el "tacticismo" dé paso a la responsabilidad" y el "electoralismo" dé paso a la gobernabilidad. "Esto no se puede demorar porque la economía se está ralentizando y la estabilidad política cotiza en bolsa", ha exclamado.

Además, ha justificado esa celeridad en la situación territorial que vive España tanto en Cataluña como en Navarra y en que este proceso "pilla" a España en "plena negociación" de las instituciones comunitarias y hay que "jugar fuerte".

"Esperamos que haya un gobierno cuando antes frente al que ejerceremos una oposición firme y responsable", ha proclamado Casado en una rueda de prensa en el Congreso tras verse con el Rey en el Palacio de la Zarzuela.

"NO HAY UNA SITUACIÓN DE BLOQUEO"

Casado ha afirmado que el PP no puede facilitar con su abstención la investidura de Sánchez porque los españoles les "encargaron liderar la oposición" y no hay "una situación de bloqueo" como ocurría en 2016 cuando el PSOE se abstuvo para evitar unas terceras elecciones en España.

En este sentido ha subrayado que Sánchez tiene "otras alternativas" y ha admitió que el PP no está en contra de que UPN se pueda abstener si se asegura Navarra Suma se hace con el Gobierno de Navarra y con la Alcaldía de Pamplona. "Como parte de la coalición Navarra Suma no vamos a poner ningún impedimento", ha dicho.

En cuanto a si cree que Cs se debería abstener en la investidura, como sugirió hace un mes en Moncloa tras reunirse con Sánchez, ha señalado que él ya dijo que "no iba a criticar si algún partido constitucionalista facilitaba la investidura de Sánchez".