La fina crítica de Martínez Almeida a Greta Thunberg que sacará de quicio a Javier Bardem y a Wyoming

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confesado que durante la COP, la Cumbre sobre el Clima que se ha celebrado en Madrid hace unos días, no tuvo oportunidad de charlar con Greta Thunberg, pese a que la activista sueca estuvo presente en la capital de España con motivo de esta cita.

Sin embargo, en una entrevista concedida al diario El Mundo, se ha mostrado crítico con la labor que está desempeñando Thunberg en su lucha por concienciar a la sociedad sobre el cambio climático: “El cambio climático es una cuestión transcendental para nuestro futuro y es mejor dejarlo en mano de los científicos que de los niños”, declaraba el edil madrileño.

Almeida tuvo, quizá sin quererlo, un papel protagonista en la cumbre, ya que figuras públicas como el actor Javier Bardem o el presentador de televisión Wyoming, afearon al regidor capitalino que trate de revertir Madrid Central, una de las medidas más controvertidas de su antecesora en el cargo, Manuela Carmena. Bardem, en su intervención en la Marcha por el Clima que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre, llegó a calificar de “estúpido” al alcalde capitalino.

Sin embargo, para Martínez Almeida las críticas recibidas han servido para tensionar a la izquierda: “A mí la cumbre me ha servido para que la izquierda se ponga nerviosísima conmigo. Nunca he sido negacionista por mucho que a la izquierda le encantara que lo fuera. La izquierda se ha puesto francamente nerviosa y a mí eso me hace gracia”.

Durante la entrevista, ha reconocido que las críticas, pese a venir de personajes muy famosos, no le afectan: “No me afectan porque ya digo que yo esto no me lo tomo como algo personal. Aunque sí sea un insulto personal. Los insultos que vienen de determinadas personas me hacen sentir orgulloso. Que Bardem y Wyoming, que llevan estilos de vida absolutamente contradictorios con lo que ellos propugnan y no son precisamente un modelo de coherencia para la sociedad en la que ellos pretenden vivir, no me genera ningún tipo de distorsión, lo que me dicen es que algo estoy haciendo bien para que me insulten”, ha sentenciado el alcalde.

Preguntado si estaría dispuesto a charlar con Bardem en la gala de los Goya sobre cambio climático y en directo para más inri, Almeida tiene claro el mensaje que trasladaría al actor: “Si tuviera la oportunidad de charlar con Bardem le diría que la sostenibilidad es muy importante y que por tanto utilizar vehículos poco contaminantes es fundamental. Voy a ir a los Forqué que son en Madrid, los Goya son en Málaga. Pero vamos, no tengo problema en ir a estas galas y dar la cara entre otras cosas porque me gusta el cine".