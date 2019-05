Felipe González explota contra Zapatero por su posición sobre Venezuela

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha hecho referencia a las tensiones que se viven estos días en Venezuela y al posible final del Régimen de Maduro. González ha advertido que, una vez se produzca el final del tirano y se pueda ver con toda claridad el horror de su tiranía, no aceptará excusas de que no se sabía lo que ocurría: “No aceptaré la excusa que después de Stalin o de Hitler muchos empleaban diciendo: 'no podíamos ni imaginar, nosotros no lo sabíamos, no lo veíamos.”

En Buenos Aires, durante el seminario ‘Argentina en un año clave: desafíos internos y externos’, y entrevistado por el editor general del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, González se refirió a la intermediación del también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a favor del diálogo de las fuerzas políticas en Venezuela, que hasta ahora no ha fructificado: “Si me preguntan por Zapatero, que es mi compañero, que es mi amigo, no van a creer lo que les digo. No lo entiendo. Nunca he estado en contra del diálogo. Lo que he estado es en contra de utilizar el diálogo para ganar un tiempo que Venezuela no tiene. Para engañar. Y Maduro está utilizando el diálogo para engañar. Zapatero se ha prestado a promover una idea noble, que es el dialogo, que no lleva a ninguna parte.”

El expresidente del Gobierno español insistió en que no entiende lo que le pasa a su correligionario con el tema venezolano: “Ustedes no van a creer que yo nunca he hablado media hora de Venezuela con Zapatero. Está yendo desde 2015 allí y nunca hemos estado media hora hablando de eso. Yo siempre he estado disponible, pero ya saben la teoría del jarrón chino. Yo estoy disponible pero los mexicanos me enseñaron que había que cuidarse y no ir por el mundo de nalga pronta.”

González ha concluido señalando que “si alguien cree que Maduro va a convocar unas elecciones para perderlas, no conoce a Maduro”, y recordó que el gobernante venezolano ya dijo que “nunca más” convocará unas elecciones “para perderlas.”