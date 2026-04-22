Feijóo estalla contra Sánchez: "Lo único que empata con su corrupción es su incompetencia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso. EFE/ Javier Lizon

El Pleno del Congreso ha sido testigo este miércoles de un duro enfrentamiento entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP ha denunciado el estado de las infraestructuras y del AVE, espetando a Sánchez: "Lo único que empata con su corrupción señor Sánchez es su incompetencia".

Feijóo ha recalcado que el Gobierno "ha dilapidado" el prestigio del AVE, que era "marca España".

Lo único que empata con su corrupción señor Sánchez es su incompetencia"

En la sesión de control al Gobierno, el jefe de la oposición ha acusado a Sánchez de ser "insensible a los problemas de la gente". "¿De verdad cree que los españoles merecemos que con nuestro dinero de seguridad se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes?", ha preguntado Feijóo, añadiendo que "lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad".

Sánchez responde con el pacto en Extremadura

En su réplica, Pedro Sánchez ha asegurado que Feijóo "no tiene nada que ofrecer" y ha centrado su ataque en el reciente pacto que han sellado PP y Vox en Extremadura para investir presidenta a María Guardiola. El presidente ha hecho alusión al principio de "prioridad nacional" que recoge dicho acuerdo para la concesión de ayudas.

Sánchez ha criticado que, después de las "lecciones de Constitución" que da el PP, "lo primero que hacen es dar una patada a la constitución". Según el presidente, el pacto viola el "principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación".

Críticas a la política energética y social

Además, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que las energías renovables están funcionando frente a los shocks energéticos, pero que PP y Vox "proponen es un frenazo a las energías renovables", lo que ha calificado de "irresponsabilidad". Sánchez ha acusado también a la oposición de buscar un "desmantelamiento de lo público".

Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B"

Finalmente, el presidente ha concluido su intervención con una dura acusación directa al Partido Popular. "Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B", ha sentenciado Sánchez en el hemiciclo.

Junts pide elecciones

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha preguntado a Sánchez, "qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones", a lo que el jefe del Ejecutivo ha respondido defendiendo su gestión y recalcando que sus políticas van a "hacer de España y Cataluña países mejores".

Nogueras ha echado en cara al presidente que gobierna "de espaldas al Parlamento" y no aplica las que sí se aprueban. "Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, señor Sánchez, y culpa de todo a la derecha con la que pacta cuando el conviene", le ha espetado.

En este contexto, le ha afeado que incumpla los acuerdos y ha destacado como "la guinda del pastel de todo este panorama" los casos de corrupción que "rodean" a Sánchez. "¿Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones?", le ha preguntado tras acusarle también de impulsar "por la puerta de atrás" una "regularización masiva" de inmigrantes "que no se parece en nada" a las de otros países de la Unión Europea.

CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO

"¿Qué problema tienen en que se reconozcan derechos a quien vive aquí y contribuye al crecimiento económico del país?", le ha repreguntado Sánchez, incidiendo en que su Gobierno "va a reconocer derechos y a hacer de España y Cataluña países mejores".

Sánchez también ha subrayado que "la existencia del Gobierno de coalición progresista se justifica con los acuerdos del PP", en referencia a los pactos de los 'populares' con Vox, como el que va a permitir a Maria Guardiola seguir al frente del Ejecutivo extremeño.

Nogueras había arrancado su rifirrafe con el presidente acusándole de utilizar a Cataluña "como escenario para hacer propaganda" y, a la vez, "esconde y menosprecia a las instituciones catalanas como no se había hecho nunca", mientras el presidente autonómico, Salvador Illa, "traga con todo".

"No sé qué les molesta de que Barcelona haya sido sede de la Cumbre entre España y Brasil ni de que se hayan reunido allí varios gobiernos para defender la democracia y hacer frente a la ola reaccionaria", se ha preguntado Sánchez, antes de recordar a Nogueras que en Cataluña "también hay votantes y organizaciones de izquierdas que reivindican su compromiso internacionalista".

"Cataluña está perdiendo todo lo que habíamos avanzado y ganado con mucho esfuerzo", ha denunciado Nogueras, quejándose de que los catalanes generan riqueza, sostienen el sistema y también le "pagan la fiesta a España", mientras el Gobierno "ahoga a impuestos a la clase media y trabajadora" y los servicios públicos "están peor que nunca".

Según Nogueras, el modelo de Sánchez pasa por "empobrecer a la gente para después subsidiarla" y por aprobar "políticas por la puerta de atrás" como una regularización masiva que no se hace en otros países europeos. "Imponen una regularización, pero no la paga usted, señor Sánchez. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña", ha apostillado.

La portavoz independentista también ha descalificado la política fiscal del Gobierno. "¿Han bajado la cuota a los autónomos? ¿Han facilitado que los ciudadanos se puedan desgravar hipotecas y alquileres? ¿Han impulsado ustedes la ley contra las ocupaciones de Junts? No. Ustedes no han hecho los deberes", ha enfatizado.

A este último argumento, el presidente ha replicado que lo que "empobrecen son las guerras unilaterales que se saltan la legalidad internacional" y ante las que el Gobierno se ha posicionado en contra aprobando reales decretos para proteger a los sectores afectados, incluida una rebaja fiscal para autónomos y empresas.