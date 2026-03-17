El exDAO de la Policía Nacional se defiende en los juzgados de la acusación por agresión sexual

El caso que ha puesto en el foco a la cúpula de la Policía Nacional ha llegado este martes a los juzgados. El ex director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, ha declarado como investigado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid por la denuncia de presunta agresión sexual presentada por una subordinada. González ha llegado a los juzgados a cara descubierta, entre una gran expectación mediática, y ha entrado en el edificio sin hacer declaraciones.

Previamente ha declarado la inspectora denunciante, cuya comparecencia se ha prolongado durante unas dos horas. La agente ha llegado a los juzgados por una puerta trasera, acompañada por la escolta que le ha asignado el Ministerio del Interior, y ha ratificado íntegramente su denuncia. En ella, atribuye a su superior la presunta comisión de varios delitos: agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

Fuentes de la investigación han confirmado que durante su declaración, la inspectora ha reconocido que mantuvo una relación sentimental con el exDAO, pero ha sostenido que esta se desarrolló en una "dinámica de control y de sumisión".

La Fiscalía no pide orden de alejamiento

Una de las claves de la jornada ha sido la decisión de la Fiscalía de no solicitar una orden de alejamiento para el investigado. Fuentes jurídicas han explicado que, al no existir ya una relación de subordinación, ni tampoco contacto o acercamiento entre ambos, la petición "sería inútil en este momento", por lo que el ministerio fiscal ha declinado pedir medidas cautelares, a la espera de lo que finalmente decida el juez instructor.

EFE José Ángel González, el exnúmero dos de la Policía, a su llegada a los juzgados

La defensa alude a 'un ataque de celos'

Por su parte, José Ángel González ha comparecido ante el juez sobre las 12:50 horas. A su llegada se ha mostrado "tranquilo", acompañado por sus abogados del despacho Fuster Fabra, y ha manifestado su intención de responder a todas las preguntas para "ser escuchado". Su declaración ha finalizado en torno a las 13:45 horas.

La estrategia de la defensa, según consta en el escrito que entregó al juez, pasa por desacreditar la acusación de agresión sexual. Sostiene que un audio aportado por la denunciante a la causa "no encajaba con la agresión sexual, sino que evidencia una relación de confianza en la que ella demuestra un ataque de celos".

Tras las declaraciones, la expectación continúa a las puertas de los juzgados, ubicados en la calle Albarracín de Madrid, a la espera de conocer la decisión final del juez sobre la situación procesal de González y las posibles medidas a adoptar.