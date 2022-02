La entrevista a Isabel Díaz Ayuso en COPE, en 10 frases

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido en 'Herrera en COPE' que su hermano cobró una comisión por el contrato adjudicado a una empresa de un amigo suyo pero ha dicho desconocer la cantidad y ha asegurado que, en todo caso, "no es ilegal".

Sus declaraciones a la Cadena COPE, minutos después de la entrevista de Pablo Casado con Carlos Herrera, han dejado además muchos titulares que te resumimos:

“Lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad, y por tanto me tengo que defender”.

“Todo está en el Tribunal de Cuentas, está fiscalizado y todo es transparente"



“Les pido que sean ellos los que demuestren que el gobierno de la Comunidad de Madrid, yo o cualquiera de mis consejeros han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar”

“Me dice el presidente, 'Moncloa nos ha dado la información, una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión y esto es una bomba”

“Nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que su hermano cobró una comisión por el contrato adjudicado a una empresa de un amigo suyo pero ha dicho desconocer la cantidad y ha asegurado que, en todo caso, "no es ilegal":

“Se que está esa comisión pero yo no se la cantidad”

"¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea"

“Si le ha adelantado dinero a este empresario no lo se, no es ilegal, no hay nada ahí, eso se hace constantemente”



“No se quien tiene que irse o quedarse pero estamos en un momento trascendental para España y la gente no entiende cómo estamos en esto. Yo no he hecho otra cosa más que trabajar honradamente y dejarme la vida”

“Cuando estamos en Madrid en la mayoría absoluta de repente alguien está empeñado en que a mi no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco”

Ayuso ha lamentado el daño que asegura que le está haciendo su propio partido, y se ha mostrado convencida de que alguien ha querido engañar al presidente del PP respecto a sus intenciones:

"Nada me gustaría más que, mientras yo soy presidenta de Madrid, que Pablo Casado conquiste y gane el cambio en España tan necesario y cada uno estemos a lo nuestro. Entre medias seguro que hay gente que no quiere lo mejor para mi, ni para él, porque de lo contrario estas cosas no estarían sucediendo. Quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo intoxicado”.

