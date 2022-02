Ayuso responde a Casado en COPE: "Creo que la comisión para mi hermano no fue de 280.000 euros"

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha entrado en COPE minutos después de la entrevista de Pablo Casado con Carlos Herrera para defender que la comisión recibida por su hermano por la intermediación en un contrato público "no cree" que fuera de 280.000 euros y que él "tiene derecho a ganarse la vida en el sector en el que lleva trabajando más de 25 años".

En su intervención, Ayuso replica que le duele que el presidente de su partido le pida demostrar su inocencia. "Me duele que me achaque un delito o falta de ejemplaridad. El gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno honrado. Hemos realizado miles de contratos de emergencia con muchas empresas. Todo está fiscalizado y todo es transparente. Que yo tenga que demostrar mi inocencia, me ofende", ha dicho.

La presidenta madrileña ha retado que se pruebe que ella o sus consejeros "hayan movido un solo dedo para beneficiar a mi familia" y subraya que "las relaciones comerciales entre particulares no es ilegal y es algo ajeno a la administración". Además, ha reconocido conocer al propietario de la empresa adjudicatoria del contrato para traer mascarillas, pero niega que mantenga relación con él. "Somos del mismo pueblo, pero ya", ha dicho.

Además, Ayuso ha desmentido a Casado al volver a asegurar que el líder del PP le dijo que la información sobre la comisión le había llegado de Moncloa. "Me dijo que venía del secretario general", ha dicho. Y también ha negado que no diera respuesta a su presidente de este asunto. "Le dijo que había hablado con mi hermano y que todo era legal", ha dicho.

Ayuso ha vuelto a lamentar el daño que asegura que le está haciendo su propio partido, y se ha mostrado convencida de que alguien ha querido engañar a Casado respecto a sus intenciones. "Nada me gustaría más que, mientras yo soy presidenta de Madrid, Casado conquista la Presidencia de España. Quiero pensar que le están engañando, no me puedo creer que, estando en lo importante, yo tenga que demostrar mi inocencia", ha aseverado.

La presidenta ha insistido en que no puede entender que teniendo "mayoría absoluta en Madrid, porque estoy convencida -ha dicho- de que hemos crecido mucho desde el 4 de mayo" (la fecha de las elecciones regionales en las que logró 65 escaños, a 3 de la mayoría absoluta), "de repente hay alguien que quiere que a mí no me vaya bien, ni a Casado tampoco".

